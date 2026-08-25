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Anna Dujić tipkala na mobitel u sudnici i smješkala se. Njezin otac: Nitko nema empatije prema mom unuku, on je u šoku
Anna Dujić tijekom sudskog postupka, u kojem se tereti za prijetnju i pokušaj prisile prema policijskoj službenici, gledala je u mobitel i smješkala se, a njezin otac Nediljko Dujić kaže da je pritom pokušavala ostati smirena.
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Bivši šef Hrvatskih šuma, a danas član Uprave te tvrtke, za Nacional.hr komentirao je suđenje svojoj kćeri pred Općinskim sudom u Karlovcu. Rekao je da se neposredno prije razgovora čuo s Annom te prenio kako je doživjela izvještavanje iz sudnice. Dujić je snimljena u sudnici dok tipka na mobitel i smješka se.
"Nitko me nije niti pitao zašto sam tipkala na mobitel, samo su se svi obrušili na mene", prenio je Dujić njezine riječi. Dujić je posebno istaknuo da cijeli slučaj teško pogađa i Annina 13-godišnjeg sina.
"Anna ima sina od 13 godina, ide u sedmi razred i veliki je dječak te zna sve što se dešava. Sto puta je zvao, pisao i plakao dok je Anna bila u sudnici, a ona ga je pokušavala smiriti. I ona je moje dijete, zašto nitko nema empatiju i prema mojem unuku koji je vidno u šoku zbog toga što mu svi pišu grozne stvari o mami", rekao je Dujić.
'Ako se krivnja dokaže, Anna će morati snositi posljedice'
Anna Dujić na sudu je izjavila da se ne smatra krivom ni za jedno kazneno djelo koje joj se stavlja na teret.
Njezin otac kaže da će, ako joj se krivnja dokaže, morati snositi posljedice, ali smatra da se slučaj koristi i za obračun s obitelji.
"Anna je punoljetna osoba i snosit će posljedice, ako se dokaže da je kriva, međutim ovdje je očigledno da se vodi rat protiv obitelji Dujić", kazao je.
'Mediji su pristrani'
Kritizirao je i medijsko izvještavanje o slučaju, tvrdeći da je njegova kći prikazana pristrano.
"Također se vidi pristranost medija, jer nemaju niti jednog argumenta protiv nje. Ne postoji kazneno djelo! Državno odvjetništvo je odbacilo slučaj sa suda u Šibeniku, pa su nadopisali da bi se u formi prijave to moglo proslijediti, da se stavi optužnica. Danas se nije na objektivan način prikazalo Annu i napravili su od nje sve što ona nije", ustvrdio je Dujić za Nacional.hr.
Policajka prijavila Dujić
Postupak protiv Anne Dujić odnosi se na incident tijekom velikog požara na skradinskom području u srpnju 2024. godine. Policajka ju je prijavila zbog sumnje na prisilu prema službenoj osobi, a policija i zbog narušavanja javnog reda i mira.
Istraga je otvorena u prosincu 2024., nakon što je prvotna kaznena prijava bila odbačena. Predmet je potom prebačen iz Šibenika u Karlovac, gdje je protiv Dujić podignuta optužnica.
Za pokušaj prisile prema službenoj osobi prijeti joj do osam godina zatvora, dok je za prijetnju prema službenoj osobi predviđena kazna do pet godina.
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