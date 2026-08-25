"Anna ima sina od 13 godina, ide u sedmi razred i veliki je dječak te zna sve što se dešava. Sto puta je zvao, pisao i plakao dok je Anna bila u sudnici, a ona ga je pokušavala smiriti. I ona je moje dijete, zašto nitko nema empatiju i prema mojem unuku koji je vidno u šoku zbog toga što mu svi pišu grozne stvari o mami", rekao je Dujić.