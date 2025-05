Napeto u debati Radolović Miletića: "Vrijeđanje nije dobrodošlo!"

Miletić: Ne radi se o zapošljavanju nego specijalizaciji. Sud je presudio, a u obrazloženju stoji da je došlo do administrativnog propusta. Meni je žao što se to dogodoilo, ali ako je to najveći javnozdravstveni problem u Istraskoj županiji onda bih se usudio reći da problem nije tako velik, a je velik jer nam nedostaje kadra zato što, kao u cijeloj Hrvatskoj, imamo problem sa zdravstvenim kadrom jer ga preuzima privatni sektor. Zato je naša Županija prva u Hrvatskoj pripremila set mjera, prije svega za zadržavanje kadra ali i za privlačenje novog.