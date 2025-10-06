IZNIMAN INTERES
N1 doznaje: Za tri mjesta sudaca u Ustavnom sudu pristiglo 13 kandidatura
Veliki interes vlada za tri mjesta sudaca u Ustavnom sudu koja će ostati ispražnjena nakon što 12.listopada istekne mandat sucima Miroslavu Šeparoviću, Mati Arloviću i Goranu Selanecu.
Kako N1 doznaje, na javni poziv saborskog odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav koji je istekao u petak, dosad je pristiglo 13 kandidatura.
Odbor još čeka kandidature koje su poslane poštom kako bi objavio listu kandidata.
Informaciju je potvrdio i predsjednik saborskog Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Ivan Malenica.
"Prvo trebamo utvrditi listu kandidata"
Očekuje da će u idućim danima možda stići još prijava poštom tako da će se, najavio je, nakon što se one obrade u smislu zaštite podataka, zbog GDPR-a, objaviti svi podaci na internetu, nakon čega se nastavlja procedura.
"Prvo trebamo utvrditi listu kandidata, zato treba organizirati i održati sjednicu Odbora za ustav da na njoj utvrdimo kandidature i nakon toga kreću razgovori", dodao je, uoči zajedničke sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a.
Upitan ima li smisla razgovarati s oporbom ako se zna da će se mandat produžiti, Malenica je rekao kako ima jer mi možemo izabrati suce par dana nakon isteka mandata jer se njihov mandat produžuje do izbora novih sudaca, najviše šest mjeseci.
"Ne bih sad špekulirao kada, razgovori su takvi kakvi su, imamo iskustvo od prije oko godinu dana, vidjet ćemo u kojem smjeru će to sve skupa ići", dodao je.
Na pitanje drži li da je moguć kompromis, s obzirom na okolnosti odgovorio je da "poučeni iskustvom od prije godinu dana, sve je moguće pa tako i da se i dogovorimo oko tri suca Ustavnog suda”.
"Svima je u interesu da imamo Ustavni sud u punom sastavu zbog uloge koje on ima, tako da ćemo sjesti i razgovarati", zaključio je.
