N1 Hrvatska - 12 godina s vama: Važno je pratiti teme od javnog interesa

N1-ova ekipa bila je i na Zapadnoj obali, gdje je izravno pratila rat i njegove posljedice te donosila svjedočanstva ljudi koji žive u uvjetima obilježenima sukobom i neizvjesnošću. Izvještavanje s terena omogućilo nam je da publici približimo stvarnost koju je teško razumjeti samo kroz dnevne vijesti, uz naglasak na ljudske priče i širi kontekst događaja koji su i dalje u središtu međunarodnog interesa.