GODINA VELIKIH IZAZOVA
N1 Hrvatska - 12 godina s vama: Važno je pratiti teme od javnog interesa
N1 Hrvatska obilježava 12 godina postojanja, a iza nas je godina velikih izazova, važnih novinarskih priča i događaja koji su obilježili hrvatsku svakodnevicu.
U vremenu brzih promjena i sve većih zahtjeva publike nastavljamo njegovati profesionalno, neovisno i odgovorno novinarstvo, uz očuvanu gledanost i utjecaj na hrvatskoj medijskoj sceni.
Glavna urednica N1 Hrvatske Nera Valentić ističe kako je posebno važno što je N1, unatoč izazovima na medijskom tržištu, uspio zadržati gledanost i utjecaj te nastavlja razvijati nove formate i sadržaje.
"Ponosni smo što smo zadržali gledanost i utjecaj koji N1 ima na hrvatskoj medijskoj sceni. To je potvrda povjerenja naših gledatelja i čitatelja, ali i odgovornosti koju imamo prema njima. Nastavljamo razvijati nove formate i tražiti načine da publici ponudimo kvalitetan sadržaj, relevantne informacije i priče od javnog interesa. Vjerujemo da je važno pratiti teme koje utječu na živote građana, postavljati pitanja i inzistirati na odgovorima", ističe Valentić.
U protekloj godini N1 je pratio brojne velike događaje, ali i teške priče koje su obilježile hrvatsku svakodnevicu. Među njima su događaji u Gospiću i prosvjedi koji su otvorili važna pitanja za lokalnu zajednicu, kao i tragedija na omiškom području, koja je duboko potresla javnost. U takvim situacijama posebno dolazi do izražaja važnost izvještavanja s terena, neposrednog kontakta s građanima i ustrajnog postavljanja pitanja o odgovornosti institucija.
N1-ova ekipa bila je i na Zapadnoj obali, gdje je izravno pratila rat i njegove posljedice te donosila svjedočanstva ljudi koji žive u uvjetima obilježenima sukobom i neizvjesnošću. Izvještavanje s terena omogućilo nam je da publici približimo stvarnost koju je teško razumjeti samo kroz dnevne vijesti, uz naglasak na ljudske priče i širi kontekst događaja koji su i dalje u središtu međunarodnog interesa.
Uz svakodnevno praćenje aktualnih događaja, N1 je napravio i iskorak u dokumentarnom sadržaju. Pokrenuli smo dokumentarni serijal "Zapadna obala" te minidokumentarce posvećene temama od javnog interesa. Među njima je i priča o otpadu u Gospiću, kojom smo otvorili pitanja zbrinjavanja otpada, njegove obrade i odgovornosti nadležnih institucija.
Dokumentarni formati omogućuju nam da se pojedinoj temi posvetimo dublje, pratimo njezin razvoj i postavljamo pitanja na koja javnost očekuje odgovore. Riječ je o formi posebno važnoj za teme koje su još u razvoju, a istodobno izazivaju velik interes građana. Naš je cilj ponuditi više od dnevne vijesti – istražiti pozadinu događaja, približiti njihove posljedice i publici pružiti dodatni kontekst.
Važan dio našeg rada odvija se i na digitalnim platformama. Putem web-portala N1 i društvenih mreža pratimo važne vijesti, brzo donosimo najnovije informacije i publici omogućujemo da sadržaj prati na način koji joj najviše odgovara. Društvene mreže dodatno nam omogućuju da ključne informacije i priče dopru do šire publike, dok naša digitalna redakcija nastavlja razvijati sadržaje prilagođene promjenama u navikama informiranja.
Istodobno, N1 nastavlja pratiti najvažnije političke i društvene teme u Hrvatskoj, regiji i svijetu, uz naglasak na pravodobno informiranje, provjeru činjenica i otvaranje prostora za različita mišljenja.
Pred redakcijom su i novi izazovi, među kojima je praćenje američkih međuizbora. N1-ova ekipa intenzivno se priprema za specijalni program koji će se emitirati tijekom izborne noći s 3. na 4. studenoga. Gledateljima ćemo ponuditi praćenje rezultata, analize i reakcije te kontekst potreban za razumijevanje političkih posljedica izbora u Sjedinjenim Američkim Državama i njihova mogućeg utjecaja na ostatak svijeta.
"Nastavljamo ulagati u novinarstvo, naše ljude i razvoj novih formata. Želimo biti prisutni ondje gdje se događaju važne stvari, baviti se temama koje su od javnog interesa i publici pružiti više od same informacije – kontekst, analizu i odgovore na pitanja koja su važna za svakodnevni život. Naš je cilj ostati relevantan i vjerodostojan medij kojem publika vjeruje", zaključuje Valentić.
I nakon 12 godina ostajemo posvećeni važnim temama, pričama s terena i novinarstvu u javnom interesu. Hvala svim gledateljima i čitateljima koji su s nama.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare