N1 specijal od 16:30: Doček rukometaša - sport ili politika?

No, umjesto isključivo sportskog slavlja, doček je prerastao u ozbiljno političko pitanje. Rukometaši nisu željeli sudjelovati u dočeku na kojem ne bi nastupio Marko Perković Thompson, što je bio jedan od ključnih razloga zbog kojih je Grad Zagreb odustao od organizacije događaja. Nakon toga, organizaciju je preuzela Vlada Republike Hrvatske, u suradnji s Hrvatskim rukometnim savezom.