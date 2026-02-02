N1 specijal od 16:30: Doček rukometaša - sport ili politika?

Nakon osvajanja brončane medalje hrvatske rukometne reprezentacije na Europskom prvenstvu, večeras u 18 sati na Trgu bana Josipa Jelačića održava se doček rukometaša.
No, umjesto isključivo sportskog slavlja, doček je prerastao u ozbiljno političko pitanje. Rukometaši nisu željeli sudjelovati u dočeku na kojem ne bi nastupio Marko Perković Thompson, što je bio jedan od ključnih razloga zbog kojih je Grad Zagreb odustao od organizacije događaja. Nakon toga, organizaciju je preuzela Vlada Republike Hrvatske, u suradnji s Hrvatskim rukometnim savezom.
Odluka je izazvala lavinu političkih reakcija: od potpore Vladi i poruka o „nacionalnom događaju“, do oštrih kritika da je sport iskorišten za političko nadmetanje i ideološke poruke. Pitanje Thompsonova nastupa dodatno je polariziralo javnost i otvorilo raspravu o granici između sportskog slavlja, političke simbolike i javnog prostora.
Je li politika preuzela sport? Jesu li rukometaši dovedeni u središte političkog sukoba? I je li Vlada imala pravo organizirati doček na glavnom zagrebačkom trgu bez suglasnosti Grada Zagreba?
N1 Televizija večeras od 16:30 donosi specijalni program "DOČEK RUKOMETAŠA: SPORT ILI POLITIKA?" koji vodi Hrvoje Krešić, a uređuje Tina Žagar.
U studiju razgovaramo s gostima o političkim, pravnim i društvenim implikacijama ovog dočeka, dok su naši reporteri na terenu na Trgu bana Jelačića. Doček prenosimo uživo, ali ga istovremeno stavljamo u širi kontekst sporta, politike i javnog interesa.
