Na benzinskim postajama na autocestama sva su goriva skuplja. Usporedili smo cijene

Pogledali smo cijene goriva triju najvećih ovdašnjih distributera - Ine, Tifona i Petrola koji imaju najviše benzinskih postaja na autocestama i izvan njih. Cijene smo provjerili na nekoliko benzinskih postaja na trima autocestama na kojima je u jeku turističke sezone najveći promet: Zagreb - Split - Dubrovnik (A1), Bregana - Zagreb - Lipovac (A3) te Rijeka - Zagreb (A6).