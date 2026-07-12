TAMO NEMA OGRANIČENJA
Na benzinskim postajama na autocestama sva su goriva skuplja. Usporedili smo cijene
Bliži se sredina srpnja kada počinje vrhunac turističke sezone u kojoj, do sredine kolovoza, svaki vikend biva takozvani "udarni" s uobičajeno velikim gužvama na autocestama.
S obzirom na broj vozila koja će se njima kretati, i ove godine bit će to vrijeme najveće potrošnje goriva.
Lani u ovo vrijeme Vlada je objavila kako više neće regulirati, odnosno ograničavati maloprodajne cijene naftnih derivata, a ta je odluka tada bila obrazložena stabilnim cijenama na svjetskim tržištima nafte.
No u ožujku ove godine, kada je napadom SAD-a i Izraela na Iran te zatvaranjem Hormuškog tjesnaca eskalirala naftna kriza, koja različitim intenzitetima traje do danas, Vlada je ponovno odlučila regulirati cijene naftnih derivata.
Ograničenje cijena ne vrijedi na autocestama
Ta je odluka i dalje na snazi, a Vlada svaka dva tjedna određuje gornje granične cijene standardnih goriva, ujedno najprodavanijih - eurosupera 95 i eurodizela. Cijene onih kvalitetnijih, premium goriva, Vlada ne ograničava već ih distributeri slobodno formiraju.
Trenutno su, do utorka 14. srpnja, na snazi jednake cijene i eurodizela i eurosupera 95 - 1,54 eura za litru.
Ograničene cijene tih goriva vrijede na svim benzinskim postajama u Hrvatskoj izuzev onih na autocestama. Tamo distributeri mogu sami odrediti cijene goriva i one su uvijek više nego na benzinskim postajama izvan autocesta.
A koliko su trenutno više, provjerili smo pomoću interaktivne karte Hrvatskog autokluba (HAK) na kojoj su dostupne aktualne cijene goriva na svim benzinskim postajama u Hrvatskoj.
Pogledali smo cijene goriva triju najvećih ovdašnjih distributera - Ine, Tifona i Petrola koji imaju najviše benzinskih postaja na autocestama i izvan njih. Cijene smo provjerili na nekoliko benzinskih postaja na trima autocestama na kojima je u jeku turističke sezone najveći promet: Zagreb - Split - Dubrovnik (A1), Bregana - Zagreb - Lipovac (A3) te Rijeka - Zagreb (A6).
INA
Na Ininim postajama u Zagrebu, uz Vladinom odlukom ograničene cijene "običnog" eurosupera 95 i eurodizela (1,54 eura) cijena litre premium eurosupera 95 je 1,68 eura, a premium eurodizela 1,79 eura. Litra najkvalitetnijeg goriva, eurosupera 100, košta 1,98 eura.
Eurosuper 95: 1,54 €/l (ograničena cijena)
Eurosuper 95 premium: 1,68 €/l
Eurosuper 100: 1,98 €/l
Eurodizel: 1,54 €/l (ograničena cijena)
Eurodizel premium: 1,79 €/l
Na Ininim postajama na autocestama cijene svih spomenutih goriva posvuda su jednako više. Provjerili smo ih na postajama Vukova Gorica, Zir i Kozjak jug na autocesti A1, Ježevo jug i Rastovica na autocesti A3 te na postaji Cernik na autocesti A6.
Eurosuper 95: 1,60 €/l skuplji 6 centi
Eurosuper 95 premium: 1,85 €/l skuplji 17 centi
Eurosuper 100: 2,06 €/l skuplji 8 centi
Eurodizel: 1,67 €/l skuplji 13 centi
Eurodizel premium: 2,02 €/l skuplji 23 centa
Tifon
Na Tifonovim postajama u Zagrebu, Osijeku i Varaždinu cijene goriva su iste kao i na Ininima.
Eurosuper 95: 1,54 €/l (ograničena cijena)
Eurosuper 100: 1,98 €/l
Eurodizel: 1,54 €/l (ograničena cijena)
Eurodizel premium: 1,79 €/l
I na Tifonovim postajama Dobra zapad i Jasenice jug na autocesti A1, Gračenica sjever i Babina Greda sjever na autocesti A3 te postaji Ravna Gora na autocesti A6 cijene su posvuda jednako više:
Eurosuper 95: 1,60 €/l skuplji 6 centi
Eurosuper 100: 2,06 €/l skuplji 8 centi
Eurodizel: 1,67 €/l skuplji 13 centi
Eurodizel premium: 2,02 €/l skuplji 23 centa
Na svojim postajama na autocestama Tifon ima iste cijene svih goriva kao i INA.
Petrol
Cijene goriva na Petrolovim postajama u Zagrebu i Rijeci, osim onih dvaju kojima su ograničene odlukom Vlade, skuplje su za dva do tri centa nego na Ininim i Tifonovim postajama.
Eurosuper 95: 1,54 €/l (ograničena cijena)
Eurosuper 100: 2,01 €/l
Eurodizel: 1,54 €/l (ograničena cijena)
Eurodizel premium: 1,81 €/l
Na svim svojim postajama na autocestama Petrol drži jednake cijene svih vrsta goriva, skupljih od 9 do 23 centa u odnosu na postaje u naseljima. Na postajama Desinec, Janjče, Nadin i Mosor na autocesti A1, na postaji Dragalić na autocesti A3 i Tuhobić na autocesti A6 cijene su sljedeće:
Eurosuper 95: 1,63 €/l skuplji 9 centi
Eurosuper 100: 2,10 €/l skuplji 9 centi
Eurodizel: 1,70 €/l skuplji 16 centi
Eurodizel premium: 2,04 €/l skuplji 23 centa
Cijene goriva na autocestama
Inin i Tifonov eurosuper 95 na autocestama je skuplji za šest centi, dok je Petrolov skuplji devet centi. Inin i Tifonov eurodizel na autocestama je skuplji 13 centi nego izvan autocesta, dok je Petrolov skuplji 16 centi.
Premium eurodizel na Ininim i Tifonovim, ali i Petrolovim crpkama na autocestama skuplji je 23 centa nego izvan autocesta. Eurosuper 100 na Ininim i Tifonovim crpkama na autocestama skuplji je 8 centi nego izvan autocesta, a Petrolov je skuplji 9 centi.
Eurosuper 95
INA / Tifon 1,60 €/l
Petrol 1,63 €/l
Eurosuper 100
INA / Tifon 2,06 €/l
Petrol 2,10 €/l
Eurodizel
INA / Tifon 1,67 €/l
Petrol 1,70 €/l
Eurodizel premium
INA / Tifon 2,02 €/l
Petrol 2,04 €/l
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