CIJENE RASTU VEĆ MJESEC DANA
Pogledajte gdje su goriva trenutno najskuplja, a gdje najjeftinija i koliko smo lani plaćali benzin i dizel
Zbog daljnjega rasta cijena nafte na svjetskim tržištima, Vlada je u ponedjeljak donijela novu Uredbu o najvišim maloprodajnim cijena naftnih derivata koja će biti na snazi sljedeća dva tjedna, do utorka 21 travnja.
Tom je Uredbom Vlada nastavila s ograničavanjem cijena goriva, osim onih najkvalitetnijih (premium) te na crpkama na autocestama gdje ograničene cijene ne vrijede.
Dva najprodavanija goriva ponovno su poskupjela - eurosuper 95 za četiri centa, s 1,62 na 1,66 eura za litru, a eurodizel za 12 centi - s 1,73 na 1,85 eura.
Kod nas skuplje nego u susjedstvu
Od zemalja u svome okruženju Hrvatska trenutno ima najskuplji eurosuper 95 za cent više nego u Sloveniji, pet centi više nego u Srbiji, sedam i deset centi više nego u Crnoj Gori i Mađarskoj. S tim da niske, zaštićene cijene goriva u Mađarskoj vrijedne samo za domaće građane, odnosno vozila s mađarskim registracijskim oznakama, a isti režim vrijedi i u Slovačkoj. Za strance u Mađarskoj cijena istih tih goriva je tržišna i znatno viša nego u Hrvatskoj - 1,80 eura za litru eurosupera 95 i 2,05 eura za litru eurodizela.
BENZIN (SUPER 95)
Hrvatska 1,66 EUR
Slovenija 1,65 EUR
Srbija 1,61 EUR
Crna gora 1,59 EUR
Mađarska 1,56 EUR (zaštićena cijena za mađarske građane)
BiH 1,41 EUR
Od srijede, Slovenija ima za četiri centa skuplji eurodizel od Hrvatske.
DIZEL
Slovenija 1,89 EUR
Hrvatska 1,85 EUR
Srbija 1,82 EUR
BiH 1,79 EUR
Crna Gora 1,78 EUR
Mađarska 1,61 EUR (zaštićena cijena za mađarske građane)
Od početka krize eurodizel poskupio 36 centi
U proteklih mjesec dana, otkako je zbog rata na Bliskom istoku buknula naftna kriza, od spomenutih je zemalja gorivo najviše poskupjelo u Bosni i Hercegovini - super 95 za 23 centa, a dizel za čak 59 centi. No riječ je o prosječnim cijenama budući da se u BiH cijene goriva značajno razlikuju od grada do grada pa i od jedne do druge benzinske postaje. U Crnoj Gori, pak, cijene goriva usprkos rastu još nisu previsoke jer je tamošnja Vlada još početkom ožujka smanjila trošarine na dizelsko gorivo za 50 posto, a na benzinska goriva za 25 posto.
Od početka krize i prve Vladine intervencije u cijene goriva pa do danas eurosuper 95 u Hrvatskoj je poskupio 18 centi. U istom razdoblju tržišna cijena istog goriva u Mađarskoj je porasla za 30 centi, u BiH i Sloveniji za 23 centa, a u Crnoj Gori za 19 centi. Manji rast cijena benzinskog supera 95 nego u Hrvatskoj zabilježen je u Srbiji - za osam centi.
U istom je razdoblju eurodizel u Hrvatskoj poskupio za 36 centi. U Mađarskoj je, ali ne za domaće građane, poskupio za 50 centi, u BiH za 59 centi, u Crnoj Gori za 44 centa, a u Sloveniji za 43 centa. Manje nego u Hrvatskoj dizel je poskupio u Srbiji - za 13 centi.
Lanjske cijene goriva
Na portalu Fuel Prices stoje podaci samo za članice Europske unije, a oni govore da je prije godinu dana, 7. travnja 2025. litra eurosupera 95 u Hrvatskoj koštala euro i pol ili 16 centi manje nego sada sada. U Sloveniji je isto gorivo prije godinu dana bilo jeftinije za 14 centi, a u Mađarskoj za 32 centa, opet ako računamo tržišnu cijenu, a ne onu samo za vozila s domaćim registracijskim tablicama.
A litra dizela u Mađarskoj je prije godinu dana koštala 54 centa manje nego sada, odnosno 10 centi manje u odnosu na zaštićenu cijenu. U Sloveniji je litra dizela lani u ovo vrijeme koštala 28 centi manje, a u Hrvatskoj 35 centi manje nego danas.
Prema podacima portala Fuel Prices i Fuelo.eu, najskuplje gorivo u Europi trenutno se toči u Nizozemskoj gdje je najskuplji eurosuper 95 te u Ujedinjenom Kraljevstvu (UK) gdje je dizelsko gorivo najskuplje. Najniže cijene su u Sjevernoj Makedoniji i na Malti. Vlada Sjeverne Makedonije je u ožujku, na početku krize, smanjila stopu PDV-a na naftne derivate s 18 na 10 posto, a u dva navrata je smanjivala i trošarine. Drugi puta ovoga ponedjeljka smanjivši ih za šest centi po litri dizela i tri centa za benzinska goriva. Na Malti je Vlada također subvencionirala cijene goriva održavajući ih niskima, a tomu je pripomaže i dugoročni ugovor s Azerbajdžanom o isporuci jeftinih energenata.
Gdje je gorivo trenutno najskuplje?
Europske zemlje s trenutno najvišim cijenama (litre) goriva iskazanima u eurima su:
BENZIN (SUPER 95)
Nizozemska 2,44 EUR
Danska 2,23 EUR
Njemačka 2,23 EUR
UK 2,06 EUR
Finska 2,05 EUR
DIZEL
UK 2,59 EUR
Nizozemska 2,58 EUR
Njemačka 2,40 EUR
Francuska 2,34 EUR
Italija 2,24 EUR
A gdje je gorivo trenutno najjeftinije?
Zemlje s trenutno najnižim cijenama goriva iskazanima u eurima su:
BENZIN (SUPER 95)
Sjeverna Makedonija 1,32 EUR
Malta 1,34 EUR
BiH 1,41 EUR
Bugarska 1,48 EUR
Mađarska 1,56 EUR (zaštićena cijena za mađarske građane)
Poljska 1,58 EUR
DIZEL
Malta 1,21 EUR
Sjeverna Makedonija 1,54 EUR
Mađarska 1,61 EUR (zaštićena cijena za mađarske građane)
Slovačka 1,71
Bugarska 1,74
Crna Gora 1,78 EUR
