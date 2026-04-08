Pogledajte gdje su goriva trenutno najskuplja, a gdje najjeftinija i koliko smo lani plaćali benzin i dizel

U proteklih mjesec dana, otkako je zbog rata na Bliskom istoku buknula naftna kriza, od spomenutih je zemalja gorivo najviše poskupjelo u Bosni i Hercegovini - super 95 za 23 centa, a dizel za čak 59 centi. No riječ je o prosječnim cijenama budući da se u BiH cijene goriva značajno razlikuju od grada do grada pa i od jedne do druge benzinske postaje. U Crnoj Gori, pak, cijene goriva usprkos rastu još nisu previsoke jer je tamošnja Vlada još početkom ožujka smanjila trošarine na dizelsko gorivo za 50 posto, a na benzinska goriva za 25 posto.