energetska kriza
Ovo su nove cijene goriva
Danas je održana sjednica Vlade Republike Hrvatske na kojoj su donesena dva prijedloga akta kojim Vlada nastavlja regulacijom cijena štititi građane od porasta cijena nastalih poremećajima na energetskom tržištu i to: Uredba o izmjeni Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju te Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata.
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S obzirom na značajan projicirani pad maloprodajnih cijena derivata, i visine trošarine kao i premije energetskih subjekata dijelom su otpuštene i korigirane prema cijenama koje su vrijedile prije energetske krize, stoji u priopćenju.
Visine trošarine su korigirane prema gore, i to za 0,03 eura po litri na bezolovni motorni benzin i za 0,04 eura po litri za dizelsko gorivo, a visine premija za 0,03 eura po litri za dizel i 0,035 eura po litri za plavi dizel, te 0,02 eura po kilogramu za smjesu propan-butan.
Najviše maloprodajne cijene računaju po formuli prema osnovnoj cijeni fosilnog goriva u prethodnom 14 dnevnom razdoblju, s ograničenom premijom od 0,1735 EUR/l za benzinsko gorivo, 0,1445 EUR/l za dizelsko gorivo te 0,0986 EUR/l za plavi dizel, a u iznosu 0,9237 EUR/kg smjesa propan – butan za boce, odnosno 0,4616 EUR/kg za velike spremnike, dodaje se.
Nove cijene iznosit će:
- 1,54 EUR/l za benzinsko gorivo (smanjenje 0,03 EUR/l)
- 1,54 EUR/l za dizelsko gorivo (smanjenje 0,05 EUR/l)
- 0,96 EUR/l za plavi dizel (smanjenje 0,10 EUR/l)
- 1,21 EUR/kg UNP za spremnike (smanjenje 0,08 EUR/kg)
- 1,79 EUR/kg za UNP za boce (smanjenje 0,08 EUR/kg)
Da nema mjera Vlade te da se maloprodajne cijene u potpunosti slobodno formiraju na nivou premija energetskih subjekata i trošarina prije prvih Uredbi, iste bi iznosile:
- 1,62 EUR/l za benzinsko gorivo
- 1,64 EUR/l za dizelsko gorivo
- 0,96 EUR/l za plavi dizel
- 1,30 EUR/kg za UNP za spremnike
- 2,00 EUR/kg za UNP za boce
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