pomorska patrola
Proveli smo dan s pomorskom policijom. Kazne na Jadranu neizbježne: "Dobro sam i prošao..."
Početak je srpnja, a to znači samo jedno - počinju ljetne gužve, kako na kopnu tako i na moru. Kako bi se izbjegle velike tragedije važno je poštivati pomorska pravila. Upravo zbog nepoštivanja istih, pomorska policija na području uprave splitsko-dalmatinske u posljednjih je tjedan dana zabilježila 63 prekršaja, najviše zbog glisiranja.
Naša splitska ekipa danas je bila u pomorskoj patroli. Policijskim su brodom isplovili iz trajektne luke, vozili se splitskim akvatorijem uz pomno osmatranje prometa.
Policijski su službenici zaustavili prvo plovilo kako bi provjerili dokumentaciju i dozvole. Skiper nije mogao pronaći policu osiguranja, zbog čega je na koncu i kažnjen.
"Bio sam iznenađen. Gosti su me čak obavijestili da policija maše nama. Druga mi je sezona da radim i prvi su me put zaustavili", rekao je skiper Marino.
Kazna je, kaže, simbolična, s obzirom na to kolika je mogla biti. "Ali, evo sad sam pametniji za idući put. Treba poštivati zakon i, kako policija kaže, sve što treba biti na brodu, treba biti na brodu. Tako da, dobro sam i prošao", rekao je.
Kazne se kreću od 400 do 2.600 eura.
Nekoliko minuta kasnije na plaži Kašjuni policija uočava jedrilicu koja se čini usidrena preblizu obali. Približavanjem i mjerenjem ispostavilo se da su nepropisno usidreni, zbog čega kapetan broda i nije bio baš sretan. No, zakon je jasan – sidrenje unutar 150 metara od plaže nije dozvoljeno.
"Znači, on niti jednim dijelom plovila ne smije ući unutar tih 150 metara Ovaj je bio dosta bliže, zato je sankcioniran, platio je kaznu na licu mjesta, odmah je dignuo sidro i udaljio se s plovilom.
Uručen mu je prekršaj tog tipa u iznosu od 405 eura, platio je odmah i tada idu dvije trećine kazne", objasnio je djelatnik postaje Pomorske policije Mario Jurić.
Ove godine pomorska policija zabilježila je 192 pomorska prekršaja. Ono što primjećuju jest da je glisiranja sve manje.
"Pa, rekao bih da su profesionalni skiperi koji su ovdje na našem području splitsko-dalmatinskome puno svjesniji nego prethodnih godina koje opasnosti to donosi, dok strani gosti koji borave ovdje relativno kratko sedam do deset dana, nemaju tu svijest kao i naši građani", kazao nam je Ivan Marić, načelnik Pomorske policije PU Splitsko-dalmatinske.
Stranci i češće krše zakone. Samo u posljednjih sedam dana sankcionirana su 63 prekršaja, naviše oko Splita i na otoku Hvaru. Zbog sve gušćeg prometa u ljetnim mjesecima predaha za pomorsku policiju nema.
"Jednostavno ne možemo izdvojiti ni jedan dan da nismo prisutni na moru, ne baš u svakom dijelu akvatorija, ali snimamo pažljivo situaciju, procjenjujemo gdje je naša prisutnost najpotrebnija", dodao je Marić.
A sve to kako bi se spriječile potencijalne tragedije na moru kojih je, na žalost, sve više. Što zbog povećanog prometa u ljetnim mjesecima, što zbog nepoštivanja pomorskih pravila.
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