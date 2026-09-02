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UZROK SE JOŠ ISTRAŽUJE

Na Poljudu izbio požar: Vatrogasci brzo stigli na stadion

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N1 Info
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02. ruj. 2026. 21:13
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Zvonimir Barisin/PIXSELL

Na intervenciji je bilo šest vatrogasaca s dva vozila. Uzrok požara tek treba utvrditi

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Na stadionu Poljud došlo je do požara. Kako javlja Dalmatinski portal, požar je izbio u prostoriji s perilicama.

Iz Županijskog vatrogasnog obavještajnog centra navode da je na intervenciju izašao DVD Split s jednim vozilom i tri vatrogasca te JVP Split s jednim vozilom i tri vatrogasca.

Vatra je brzo ugašena, vatrogasci su se oko 20.30 vratili u postaje. Uzrok požara tek treba utvrditi. 

Teme
poljud požar

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