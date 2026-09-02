UZROK SE JOŠ ISTRAŽUJE
Na Poljudu izbio požar: Vatrogasci brzo stigli na stadion
Na intervenciji je bilo šest vatrogasaca s dva vozila. Uzrok požara tek treba utvrditi
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Na stadionu Poljud došlo je do požara. Kako javlja Dalmatinski portal, požar je izbio u prostoriji s perilicama.
Iz Županijskog vatrogasnog obavještajnog centra navode da je na intervenciju izašao DVD Split s jednim vozilom i tri vatrogasca te JVP Split s jednim vozilom i tri vatrogasca.
Vatra je brzo ugašena, vatrogasci su se oko 20.30 vratili u postaje. Uzrok požara tek treba utvrditi.
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