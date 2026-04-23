Na upražnjeno mjesto ministra Ružića, imenovana nova ravnateljica KBC-a Rijeka Alemka Brnčić-Fischer

Odlukom Upravnog vijeća KBC-a Rijeka, a nakon suglasnosti Ministarstva zdravstva, za ravnateljicu KBC-a Rijeka s današnjim danom izabrana je prof. dr. Alemka Brnčić-Fischer, izvijestio je KBC Rijeka u četvrtak.
Nova ravnateljica je od veljače ove godine bila je vršiteljica dužnosti ravnateljice KBC-a Rijeka, nakon odlaska dotadašnjeg ravnatelja Alena Ružića na ministarsku poziciju.
U KBC je od 1995. i djeluje u području ginekologije, gdje se razvija od specijalizanta do subspecijalista te preuzima niz odgovornih rukovodećih funkcija unutar Klinike za ginekologiju i porodništvo. Od studenog 2025. obavlja funkciju pomoćnice ravnatelja KBC-a Rijeka za znanstveno nastavnu djelatnost.
Osim kliničkog rada, Brnčić-Fischer je aktivna i u znanstvenoj produkciji te u radu sa studentima. Titulu izvanrednog profesora na Katedri za ginekologiju i opstetriciju riječkog Medicinskog fakulteta te na Katedri za primaljstvo Fakulteta zdravstvenih studija dobila je 2022., a od 2023. pročelnica je Katedre za ginekologiju i opstetriciju tog fakulteta.
Završila je studij medicine u Rijeci 1992. godine, 2019. stječe titulu primarijusa, te posjeduje kvalifikaciju menadžera u zdravstvu.
Fokus: poboljšanje kvalitete zdravstvenih usluga
Nova ravnateljica najavila je da će se fokusirati na nastavak započetih projekata i poboljšanja kvalitete zdravstvene usluge.
"Ponosna sam da su moje stručne i upravljačke kvalitete prepoznate, što mi daje dodatni poticaj da se u potpunosti posvetim daljnjem razvoju ove iznimno važne zdravstvene ustanove od nacionalnog značaja. U svom mandatu fokusirat ću se na nastavak započetih projekata, od kojih je trenutno aktualni projekt energetske obnove lokaliteta Sušak, a posebno 3. faza preseljenja KBC-a Rijeka na jedan lokalitet – Sušak, što je projekt stoljeća za ovaj kraj", najavila je Brnčić-Fischer.
"Istodobno, Uprava KBC-a Rijeka nastavit će s kvalitativnim pomacima, čije benefite prije svega trebaju osjetiti primatelji naših usluga – pacijenti – koje činimo kontinuirano bilo kroz reorganizacije, bilo kroz usuglašavanje naših praksa s najsuvremenijima u Europi i svijetu, u čemu doista naši djelatnici pružaju maksimalni obol svojim doprinosom i trudom, kroz praćenje najnovijih praksa, edukacija, uvođenja novih metoda u radu i liječenju bolesti", ističe Brnčić-Fischer.
Riječki KBC će, dodaje, nastaviti aktivno pratiti suvremena dostignuća u medicini te, ne samo pravodobno odgovarati na sve izazove zdravstvenog sustava, već kad je moguće prevenirati ih pravodobnim reakcijama.
Njezin protukandidat za ravnateljsku poziciju KBC-a Rijeka bio je Miljenko Kovačević, predstojnik Klinike za kirurgiju KBC-a Rijeka.
