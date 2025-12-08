Prvi u Hrvatskoj izveli inovativan zahvat: Udarom na hormon gladi protiv prekomjerne težine

– Kandidati za endoskopsku ablaciju sluznice fundusa želuca najčešće su odrasli pacijenti s prekomjernom tjelesnom masom ili umjerenim stupnjem debljine, uglavnom s indeksom tjelesne mase između 30 i 40 kg/m2. U određenim situacijama, primjerice kod pacijenata s indeksom tjelesne mase od 27 do 30 kg/m2 i prisutnim znakovima metaboličkog sindroma poput predijabetesa, hipertenzije ili dislipidemije, zahvat se može razmatrati kao način poboljšanja metaboličkog profila. U bolesnika s BMI-jem većim od 40 kg/m2 ablacija može služiti i kao priprema za kirurško liječenje debljine, osobito kada je potrebno postići početni gubitak težine kako bi se smanjio perioperativni rizik. Najčešće se zahvat izvodi u osoba između 18 i 65 godina, uz individualnu procjenu rizika kod starijih bolesnika. Prije postupka treba isključiti kontraindikacije poput veće hiatalne hernije, teškog refluksa, aktivne ulkusne bolesti, infekcije Helicobacter pylori ili anatomskih promjena fundusa nakon ranijih operacija, naglašava Hauser.