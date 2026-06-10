Nacionalni ispiti otkrili velike razlike u znanju učenika i ozbiljne probleme u pisanju

Iako postoji ideja o uvođenju nacionalnih ispita kao kriterija za upis u srednje škole, to neće biti u skoroj budućnosti. „Kad je u pitanju 8. razred negdje vlada gotovo histerija za borbom za bolje ocjene. Pa to onda proizvodi da, evo, u Zagrebu imamo u 9 gimnazija dodatne prijemne ispite. I naprosto matematički ne mogu napraviti selekciju za onaj broj učenika koji mogu upisati jer imaju puno više učenika no što realno mogu upisati da bi mogli napraviti ljestvicu. Naravno, nacionalni ispiti jesu svojevrsni stres, ali svaki oblik vrednovanja, bilo pisanog, bilo usmenog, tijekom školovanja djece također izaziva svojevrsni stres.“