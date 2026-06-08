Gotovo 40 posto četvrtaša još uvijek ne zna pisati, nema dovoljan broj riječi ili odgovor na zadanu temu

Analiza prema spolu pokazala je da su djevojčice bile uspješnije u gotovo svim predmetima. Najveća razlika zabilježena je u hrvatskom jeziku, gdje su djevojčice ostvarile prosječnu riješenost od 63,4 posto, a dječaci 53,6 posto. Veće razlike u korist djevojčica zabilježene su i u njemačkom jeziku, engleskom jeziku, biologiji i kemiji, dok su u matematici i fizici rezultati bili gotovo izjednačeni, s time da su u fizici dječaci malo bolji.