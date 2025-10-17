U Zagrebu preimenovane četiri ulice nazvane po osobama povezanima s NDH

Smatra i da vladajuće isključivo zanimaju novci te da im ovo služi kao jedna zgodna "dimna zavjesa", "zgodan skretač" na koji će se mnogi očekivano uhvatiti jer ljudi doista imaju obiteljske traume kada se govori o totalitarnim režimima. "Umiksat malo ustaša i partizana pa ćemo na kraju zapravo pričati o ulicama umjesto da pričamo o novcima koji su se slili iz džepova građana u naše džepove", rekla je vladajućima Selak Raspudić.