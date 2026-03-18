USS GERALD R. FORD
Mornari najvećeg ratnog broda na svijetu u očaju: "Plaćaju nepromišljene odluke Donalda Trumpa"
Požar na brodu USS Gerald R. Ford, u kojem su ozlijeđeni mornari i uništeno oko stotinu ležajeva, posljednji je u nizu problema koji muče najveći nosač zrakoplova na svijetu tijekom dugotrajne misije za koju neki tvrde da je narušila moral posade.
Nakon gotovo devet mjeseci na moru, i trenutačnog raspoređivanja u Crvenom moru kao potpore ratu protiv Irana, nosač će, prema izvješćima, otploviti na Kretu zbog popravaka. Duljina misije otvorila je pitanja o moralu mornara na brodu i spremnosti ratnog broda.
Dužnosnici, koji su za Reuters govorili pod uvjetom anonimnosti, nisu naveli koliko se očekuje da će brod vrijedan 13 milijardi dolara ostati na Kreti.
Ozbiljni problemi s toaletima
Jedan od dužnosnika rekao je da je gotovo 200 mornara zbrinuto zbog ozljeda povezanih s udisanjem dima nakon što je požar izbio u glavnoj praonici rublja na brodu. Gašenje požara trajalo je satima i zahvatilo je oko stotinu mjesta za spavanje.
Jedan član posade prebačen je s broda zbog ozljeda, prenosi britanski Guardian. Ujedno, dva su mornara liječena zbog ozljeda koje nisu opasne po život, pozivajući se na američko Središnje zapovjedništvo. Nakon izbijanja požara, američka vojska je navela da nije bilo oštećenja pogonskog sustava i da je nosač ostao potpuno operativan.
Nosač, s više od 4000 članova posade, navodno ima i ozbiljne probleme s toaletnim sustavom tijekom plovidbe, pri čemu američki mediji opisuju začepljenja i duge redove za korištenje toaleta.
Problem nije nov, izvješće američkog Ureda za odgovornost vlade iz 2020. navodi da je sustav podložan neočekivanim i čestim začepljenjima te zahtijeva redovito čišćenje kiselinom, što svaki put stoji oko 400.000 dolara.
Mornarica je prošlog mjeseca priznala izvješća o problemima s toaletima, ali je navela da se incidenti začepljenja rješavaju brzo od strane obučenog tehničkog osoblja, uz minimalne zastoje.
Senator Mark Warner, potpredsjednik Odbora za obavještajne poslove Senata, oštro je kritizirao produženo raspoređivanje broda.
"Ford i njegova posada dovedeni su do krajnjih granica nakon gotovo godinu dana na moru i plaćaju cijenu nepromišljenih vojnih odluka predsjednika Donalda Trumpa."
Ford će vjerojatno zamijeniti drugi nosač
Mornarica je prošli mjesec navela da njezine operacije u dinamičnim okruženjima zahtijevaju ogromnu predanost svih mornara, koji dosljedno pokazuju svoju posvećenost misiji. Dodano je da su zahtjevi za održavanje broda smanjeni kako je misija napredovala.
Povlačenje Forda ostavilo bi značajnu prazninu u američkim snagama u regiji, gdje su deseci borbenih zrakoplova s tog nosača sudjelovali u napadima na Iran.
No New York Times, koji je prvi izvijestio o razmjerima štete od požara, citira vojnog dužnosnika koji kaže da će Ford vjerojatno zamijeniti drugi nosač, USS George H. W. Bush, koji se priprema za raspoređivanje na Bliski istok.
Sjedinjene Države izvele su više od 7000 napada na ciljeve otkako su 28. veljače započele operacije protiv Irana.
Ford nosi više od 75 vojnih zrakoplova, uključujući F-18 Super Hornete, te upravlja naprednim radarskim sustavom za kontrolu zračnog prometa i navigaciju.
Prije raspoređivanja na Bliski istok, nosač je sudjelovao u američkim operacijama na Karibima, gdje su američke snage izvodile napade na brodove za koje se sumnjalo da krijumčare drogu, presretale sankcionirane tankere i zarobile venezuelanskog vođu Nicolása Madura.
