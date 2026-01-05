DVA TJEDNA NAKON
Nakon incidenta u Slavi Raškaj: Šutnja traje, tragedije se ponavljaju, a cijenu plaćaju djeca
U Centru za odgoj i obrazovanje "Slava Raškaj“ 21. prosinca dogodio se strašan incident – jedno je dijete upaljačem zapalilo madrac na kojem je bilo drugo dijete koje je zadobilo teške opekline. Javnost je za slučaj doznala tek danima kasnije, nakon objave majke na društvenim mrežama dok su institucije, ali i nadležno ministarstvo šutjeli. Kako neslužbeno doznaje N1, inspekcija je u centar stigla tek danas, dva tjedna nakon događaja. Zašto se o svemu šutjelo, donosimo u nastavku teksta.
Dva tjedna nakon što je u Centru za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ jedno dijete zadobilo teške ozljede, nakon što ga je zapalilo drugo dijete, institucije i dalje šute.
Kako neslužbeno doznaje N1, inspekcija je u Centar stigla tek danas oko podne, iako se incident dogodio još 21. prosinca.
"Pitam se – do kada?"
Javnost je za ovaj slučaj doznala tek nakon objave majke djeteta koje pohađa Centar na društvenim mrežama. Majka djeteta, Daniela Rac Kolarić je rekla: "Ja sam za ovaj incident doznala od nezadovoljnih zaposlenika Centra „Slava Raškaj“. Govorim iz osobnog straha, kao majka djevojčice s višestrukim teškoćama koja pohađa školu u tom Centru."
"Kada mene više ne bude, moje će dijete završiti u ovakvom smještaju. Ako sada ne postavimo granice, sutra će opet neko drugo naše dijete platiti cijenu. I pitam se – do kada?"
Od resornog ministarstva i ravnateljice Centra zatražili smo odgovore kada je inspekcija poslana, ali i koliko je djelatnika bilo u Centru za vrijeme incidenta. Pred kameru nisu htjeli.
Udruga Sjena: "Klasično zataškavanje"
Iako nisu htjeli pred kamere, iz Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike pišu: "Samostalni sektor za upravni i inspekcijski nadzor pokrenuo je izvanredni inspekcijski nadzor, kojim će se utvrditi sve okolnosti događaja, koji se dogodio 21. prosinca 2025., a o kojem su odmah obaviješteni policija te roditelji/skrbnici oba korisnika. Jedan od korisnika je od tada hospitaliziran u Klinici za dječje bolesti Zagreb, gdje se i dalje nalazi zbog liječenja."
Na mnoga pitanja odgovor nismo dobili, a na to upozoravaju i iz udruge Sjena. Suzana Rešetar iz Udruge je komentirala: "To je klasično zataškavanje. Ista stvar dogodila se i u Kraljevici – Oštro, gdje je dijete preminulo. Imali smo situacije u kojima su roditelji morali javno istupati kako bi doznali što se događa iza zatvorenih vrata. Izjave ravnateljice da su „djeca kao sva druga djeca“ i da je „sve pod kontrolom“ obezvrjeđuju djecu koja su pod skrbi tih ustanova, a koja bi upravo tamo trebala biti najzaštićenija."
"Izostanak javne reakcije dodatno ugrožava sigurnost naše djece"
U Centru stalno boravi 20-ero djece, iako centar za to nije bio predviđen. Iz Ministarstva nam pak kažu da je od dolaska djece na smještaj zaposleno 11 dodatnih djelatnika. Roditelji čija djeca pohađaju Centar su zabrinuti. Do danas, tvrde, nisu dobili nikakvu službenu informaciju o incidentu – ni od ravnateljice, ni od Upravnog vijeća, od kojih su to očekivali.
Daniela Rac Kolarić kaže: "Izostanak javne reakcije dodatno ugrožava sigurnost naše djece s teškoćama, ali i povjerenje u sustav koji bi se trebao brinuti za njih. Do današnjeg dana nitko od nadležnih institucija – uključujući resornog ministra, pravobranitelja za osobe s invaliditetom i pravobraniteljicu za djecu – nije se javio u vezi ovog slučaja."
Ta me šutnja najviše brine jer smatram da nije slučajna i da upućuje na novo zataškavanje."
Sustav koji ih treba štititi – ne reagira, do kada?
Niti pravobranitelj za osobe s invaliditetom, niti pravobraniteljica za djecu danas nisu stali pred kameru. Iz njihovih ureda poručuju da su uputili upit Ministarstvu te da odgovore još čekaju:
"Ured pravobranitelja za djecu, kao neovisno tijelo, ne provodi nadzor nad radom tijela u sustavu socijalne skrbi i nema ovlasti utvrđivati zakonitost rada u takvim centrima, već je to u nadležnosti resornog ministarstva.
Kao što vam je poznato, zbog zaštite prava i interesa djece Ured pravobranitelja za djecu ne komentira pojedinačne slučajeve, ali nakon provedene analize slučajeva koji se ponavljaju daje preporuke kako bi se prije svega osigurala sigurnost djece u ustanovama i zaštitila njihova prava.
Nakon što Ured zaprimi izvješća nadležnog ministarstva i ustanove, razmotrit će se mogućnost eventualnih daljnjih postupanja", stoji u priopćenju.
Šutnja traje. Tragedije se ponavljaju, a cijenu plaćaju djeca. Sustav koji ih treba štititi – ne reagira, do kada?
