Nakon incidenta u Slavi Raškaj: Šutnja traje, tragedije se ponavljaju, a cijenu plaćaju djeca

Na mnoga pitanja odgovor nismo dobili, a na to upozoravaju i iz udruge Sjena. Suzana Rešetar iz Udruge je komentirala: "To je klasično zataškavanje. Ista stvar dogodila se i u Kraljevici – Oštro, gdje je dijete preminulo. Imali smo situacije u kojima su roditelji morali javno istupati kako bi doznali što se događa iza zatvorenih vrata. Izjave ravnateljice da su „djeca kao sva druga djeca“ i da je „sve pod kontrolom“ obezvrjeđuju djecu koja su pod skrbi tih ustanova, a koja bi upravo tamo trebala biti najzaštićenija."