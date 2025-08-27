Američki lanac restorana vratio stari logo nakon Trumpovih kritika

Američki lanac restorana Cracker Barrel u utorak je objavio da će odustati od redizajna svojeg logotipa nakon negativnih kritika, uključujući i one američkog predsjednika Donalda Trumpa.
Tvrtka je prošli tjedan lansirala preuređeni minimalistički logotip, uklonivši sliku starca naslonjenog na bačvu. Fraza "Old Country Store" koja asocira na starinsku seosku prodavaonicu kao središte lokalnog života također je uklonjena, a novi logotip sadrži samo naziv lanca restorana na bačvi.
Taj potez izazvao je bijes na internetu, a konzervativci su optužili tvrtku da je "woke", prema američkim medijima.
Prema američkoj televizijskoj postaji CBS, tvrtka je u četvrtak izgubila gotovo 100 milijuna dolara tržišne vrijednosti nakon objave rebrendiranja.
U ponedjeljak je tvrtka objavila priopćenje u kojemu navodi da je mogla "bolje podijeliti tko smo i tko ćemo uvijek biti", ali je također rekla da će se držati svojeg stava, dodajući da će starac ostati i na jelovniku lanca restorana i na prometnim znakovima za restoran.
Osude preko društvenih mreža
U utorak je Trump komentirao na svojoj stranici Truth Social: "Cracker Barrel bi se trebao vratiti starom logotipu, priznati pogrešku na temelju odgovora kupaca (konačna anketa) i upravljati tvrtkom bolje nego ikad prije."
Satima kasnije, tvrtka je u priopćenju poručila: "Rekli smo da ćemo poslušati, i to smo i učinili. Naš novi logotip otpada, a naš starac će ostati".
Bijela kuća je u utorak navečer preuzela zasluge za zaokret tvrtke.
"Cijenim poziv ranije večeras s (Cracker Barrelom)", rekao je zamjenik šefa kabineta Taylor Budowich na X-u.
"Zahvalili su predsjedniku Trumpu što se uključio u pitanje njihova kultnog 'originalnog' logotipa. Željeli su da predsjednik zna da su ga čuli, zajedno s anketom kupaca i da će vratiti starca."
