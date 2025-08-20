Bijela kuća pokrenula službeni TikTok račun: Pogledajte prve objave

Bijela kuća u utorak je pokrenula službeni TikTok račun, koristeći se platformom s više od 150 milijuna američkih korisnika kako bi širila poruke predsjednika Donalda Trumpa.
Trump je otvoreno naklonjen popularnoj aplikaciji za kratke videozapise TikTok, kojoj pripisuje ipridobivanje potpore mladih birača tijekom pobjede nad demokratskom kandidatkinjom Kamalom Harris na predsjedničkim izborima u studenom 2024. godine.
@whitehouse
‘I was the hunted, and now I’m the hunter.’♬ original sound - The White House
Prethodne obavještajne procjene upozoravale su da su vlasnici aplikacije kratkih videozapisa pod utjecajem kineske vlade te da bi se aplikacija mogla koristiti za utjecaj na Amerikance.
@whitehouse
We’re so back♬ original sound - The White House
"Trumpova administracija posvećena je tome da povijesne uspjehe predsjednika Trumpa prenese što širem krugu publike i na što više platformi", izjavila je glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt nakon što je stranica pokrenuta.
@whitehouse
America we are BACK! What’s up TikTok?♬ original sound - The White House
"Poruka predsjednika Trumpa dominirala je TikTokom tijekom njegove predsjedničke kampanje i uzbuđeni smo što ćemo graditi na tim uspjesima i komunicirati na način na koji to nijedna druga administracija prije nije učinila", rekla je.
Račun @whitehouse započeo je s radom u utorak navečer, s ciljem komuniciranja predsjednikove politike, rekao je dužnosnik Bijele kuće.
