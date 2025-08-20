Oglas

Trumpove poruke

Bijela kuća pokrenula službeni TikTok račun: Pogledajte prve objave

author
Hina
|
20. kol. 2025. 06:54
FILE PHOTO: The U.S. flag and the TikTok logo seen through broken glass are seen in this illustration taken January 16, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo
REUTERS/Dado Ruvic/

Bijela kuća u utorak je pokrenula službeni TikTok račun, koristeći se platformom s više od 150 milijuna američkih korisnika kako bi širila poruke predsjednika Donalda Trumpa.

Oglas

Trump je otvoreno naklonjen popularnoj aplikaciji za kratke videozapise TikTok, kojoj pripisuje ipridobivanje potpore mladih birača tijekom pobjede nad demokratskom kandidatkinjom Kamalom Harris na predsjedničkim izborima u studenom 2024. godine.

@whitehouse

‘I was the hunted, and now I’m the hunter.’

♬ original sound - The White House

Prethodne obavještajne procjene upozoravale su da su vlasnici aplikacije kratkih videozapisa pod utjecajem kineske vlade te da bi se aplikacija mogla koristiti za utjecaj na Amerikance.

@whitehouse

We’re so back

♬ original sound - The White House

"Trumpova administracija posvećena je tome da povijesne uspjehe predsjednika Trumpa prenese što širem krugu publike i na što više platformi", izjavila je glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt nakon što je stranica pokrenuta.

@whitehouse

America we are BACK! What’s up TikTok?

♬ original sound - The White House

"Poruka predsjednika Trumpa dominirala je TikTokom tijekom njegove predsjedničke kampanje i uzbuđeni smo što ćemo graditi na tim uspjesima i komunicirati na način na koji to nijedna druga administracija prije nije učinila", rekla je.

Račun @whitehouse započeo je s radom u utorak navečer, s ciljem komuniciranja predsjednikove politike, rekao je dužnosnik Bijele kuće.

Teme
Bijela kuća Donald Trump TikTok Washington

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ