Zagreb među skupljima: Koliko košta najam dvosobnog stana u europskim metropolama

Stručnjaci upozoravaju da usporedba samih najamnina ne daje potpunu sliku jer razina plaća značajno utječe na stvarnu priuštivost stanovanja. Iako su najamnine u srednjoj i istočnoj Europi niže, niži su i prihodi stanovništva, pa stanovanje nije nužno pristupačnije nego u bogatijim državama zapadne i sjeverne Europe.