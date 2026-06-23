KRIZA STANOVANJA
Najamnine u Njemačkoj rastu nevjerojatnom brzinom, više od 50 posto podstanara jedva ih plaća
Najamnine predstavljaju velik financijski teret za brojne podstanare u Njemačkoj, ali strah od još skupljih ugovora odvraća ih od selidbe, unatoč želji za promjenom, pokazalo je istraživanje instituta Allensbach.
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Najamnina predstavlja velik ili vrlo velik financijski teret za 52 posto ispitanika, pokazalo je istraživanje koje je naručila nekretninska tvrtka Heimstaden.
Podstanari ipak ostaju u kvadratima koje su unajmili, strahujući od još većih najamnina, što je produljilo prosječno vrijeme stanovanja u istom domu na 18 godina.
Prije deset godina 40 posto stanara živjelo u istom stanu kraće od pet godina, a danas tako kratko razdoblje najma navodi samo njih 26 posto.
Udio onih koji u istom domu žive najmanje 20 godina porastao je pak na 24 posto i veći je za šest postotnih bodova nego u 2019. godini.
Kada se uzmu u obzir i dodatni troškovi, podstanari danas plaćaju stanodavcima 20 posto veću stanarinu, od prosječnih 807 eura mjesečno.
Golemi rast najamnina u Berlinu
Novi pak ugovori o najmu stambenog prostora nose znatno veće cijene u mnogim gradovima. U Hamburgu i Münchenu sada su veće gotoo 50 posto nego 2016. godine, a u Berlinu za otprilike 66 posto.
Unatoč financijskom pritisku, velika većina podstanara zadovoljna je unajmljenim kvadratima, njih ukupno 83 posto.
Najbolje ocjene podstanari su dodijelili lokaciji zgrade, rasporedu stana i dostupnosti tople vode, a najviše zamjerki iznose na račun nedostatka parkirnih mjesta, potrošnje energije i visinu najamnine.
Otprilike četvrtina ispitanika smatra da bi bilo opravdano izvlastiti velike vlasnike nekretnina, dok je 34 posto protiv takve opcije. Pitanje izvlaštenja velikih nekretninskih kompanija već je godima predmet rasprave u Njemačkoj, posebno u Berlinu.
Istraživanje Instituta Allensbach provedeno je osobnim intervjuima na uzorku od 1.057 osoba između 23. ožujka i 9. travnja. Rezultati su reprezentativni za stanovništvo starije od 16 godina, uz statističku pogrešku od oko tri postotna boda.
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