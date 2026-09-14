U RAVNOM
Napadnut hrvatski političar u Hercegovini: Kamenom pogođen u glavu
Delegacija Hrvatske republikanske stranke napadnuta je u nedjelju u Ravnom, a kandidat HRS-a Božo Raguž zadobio je ozljede glave nakon što ga je, prema navodima stranke, jedna od prisutnih osoba pogodila kamenom.
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U delegaciji HRS-a bili su Vesna Šunjić, Danijela Džakula, Slaven Bevanda, Slavko Zovko i Božo Raguž. U Ravno su stigli kako bi ispred zgrade Općine snimili predizborni video.
Prema priopćenju HRS-a, prije fizičkog sukoba došlo je do verbalnog prepucavanja, nakon čega je uslijedilo naguravanje. Iz stranke tvrde da je potom jedna od osoba koje su se nalazile na mjestu događaja iz neposredne blizine Raguža pogodila velikim kamenom u glavu.
"Delegacija HRS-a je namjeravala snimiti predizborni video ispred zgrade općine, kada su prvo besramno verbalno napadnuti, jer je 'općina privatna', da bi nakon naguravanja kandidata Božu Raguža jedna od prisutnih osoba iz velike blizine, svom snagom, ogromnim kamenom pogodila u glavu", naveli su iz HRS-a, piše Dubrovački dnevnik.
Ragužu je nakon incidenta pružena liječnička pomoć, a iz HRS-a zahvalili su djelatnicima Hitne pomoći Ravno, policijskim službenicima Policijske postaje Ravno te djelatnicima Centra urgentne medicine u Mostaru.
Stranka: Raguž je doživio pokušaj ubojstva
Iz stranke su se osvrnuli i na Ragužev ratni put, navodeći da je bio među hrvatskim braniteljima koji su među prvima ušli u Ravno tijekom Domovinskog rata te da je svjedočio zločinima i razaranjima na tom području.
"Božo Raguž je jedan od hrvatskih branitelja koji je među prvima ušao u Ravno u Domovinskom ratu, svjedočio zločinima koji su se dogodili u ovom mjestu, oskvrnuću crkve i katoličkih obilježja. Čovjek koji je doslovno prao krv s oltara crkve", naveli su iz HRS-a.
Dodali su i da je Raguž doživio pokušaj ubojstva u Ravnom. Iz HRS-a navode da su tijekom boravka u Ravnom namjeravali razgovarati o nedavno usvojenom Zakonu o braniteljskim naknadama, kao i o početku rata u Bosni i Hercegovini te događajima u Ravnom.
Od nadležnih policijskih i pravosudnih institucija zatražili su detaljnu istragu napada, utvrđivanje odgovornosti te procesuiranje počinitelja u skladu sa zakonom.
"Naš Božo će se oporaviti", poručili su iz HRS-a, dodajući da ih incident neće zaustaviti u daljnjim političkim aktivnostima.
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