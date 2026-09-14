Vatrogasci iz Supetra poslali važno upozorenje

Kako su objasnili, riječ je o iznimno velikom i zahtjevnom požarištu na kojem su moguća povremena rasplamsavanja i ponovne aktivacije pojedinih dijelova. Do njih može doći zbog vjetra, visokih temperatura, suhe vegetacije, ali i tinjanja panjeva, korijenja te drugih gorivih ostataka. "Vidljivi dim ili plamen zato ne mora nužno značiti da se požar nekontrolirano proširio na novo područje. Svaka uočena promjena na požarištu procjenjuje se, a raspoložive snage raspoređuju se prema stupnju ugroženosti ljudi, objekata i naseljenih mjesta", poručili su vatrogasci iz Supetra.