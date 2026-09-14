ILEGALNO OKUPLJANJE VOZILA
Tvrtka iz Jadranova o divljanju auta u Rijeci: Nismo povezani s tim, upozoravali smo...
Tvrtka Stance Adria iz Jadranova ispričala se u ponedjeljak građanima Rijeke, Kukuljanova i Primorsko-goranske županije zbog prometnog kaosa, buke i divljanja u noći 12. rujna i ustvrdila kako ni na koji način nije povezana s ilegalnim okupljanjem i driftanjem vozila na prometnicama.
Stance Adria organizirala je u Jadranovu, na plaži Grabrova, 11. i 12. rujna susret zaljubljenika u automobile i izložbu uređenih i modificiranih automobila. Iz tvrtke kažu kako na taj događaj dolaze ljudi iz cijele Europe zbog automobila, druženja i atmosfere.
Pritom se ograđuju od ilegalnih okupljanja vozila proteklih dana i naglašavaju kako su danima prije incidenata pokušavali napraviti sve što mogu da se takav scenarij spriječi.
Ističu da su za neprijavljene događaje na cestama znali i upozoravali unaprijed, a austrijska grupa TSNS još je u srpnju na svom Instagram profilu najavila da će u rujnu u Hrvatskoj organizirati „Illegal Night.“
Zbog toga su se tjedan dana prije Stance Adrie sastali s nadležnima u Crikvenici, čemu je prisustvovao i načelnik Policijske postaje Krk Dino Dolušić, pokazali su snimke takvih događaja u Italiji i objasnili što se može očekivati kod nas, te upozorili na scenarije koji su se dogodili u Kukuljanovu i Rijeci.
'Sve smo javili na vrijeme'
U vezi divljanja automobilima u subotu u Rijeci i okolici navode kako je TSNS najavio za 12. rujna „Illegal Night“, a objavu lokacije pomaknuo s 20 na 21 sat.
Mi smo u tim grupama imali svoje ljude i stalno pratili što rade, kažu iz Stance Adrie i dodaju kako su stalno bili u kontaktu s načelnikom Dolušićem, dok su u Malinskoj bili spremni pripadnici ATJ Lučko i interventna policija.
Dogovor je bio da, čim TSNS pošalje lokaciju, policajci odmah krenu prema automobilima kako bi ih blokirali i zaustavili prije nego što počne akcija, tvrdi Stance Adria i naglašava kako je bilo vremena da se reagira jer su sve informacije bile poslane na vrijeme.
Stance Adria navodi da su tijekom tjedna imali odličnu suradnju s policijom na Krku, pa ih je policija u subotu trebala "malo više poslušati" jer su znali što i gdje se sprema.
Što se dogodilo?
Podsjetimo, u subotu navečer na riječkim Škurinjama okupilo se nekoliko stotina ljudi i velik broj automobila, a okupljanje je trajalo satima. Vozači su na kružnom toku driftali, naglo ubrzavali, turirali motore i palili gume, dok su okupljeni palili bengalke i ispaljivali vatromet.
Zbog velikog broja ljudi i vozila promet je bio otežan, a dio naselja praktički je bio blokiran. Stanovnici okolnih zgrada satima su bili izloženi buci, a događaj je počeo oko 21 sat i trajao otprilike do jedan sat iza ponoći.
Situacija je dodatno eskalirala kada su se sudionici približili službenom policijskom vozilu. Na snimkama koje su se proširile društvenim mrežama vidi se kako na automobil lijepe naljepnice, a potom s njega skidaju registarske pločice. S policijskim tablicama nakon toga su se fotografirali i snimali.
Jedna bengalka zapalila je i dio raslinja iznad trgovačkog centra Lidl. Istodobno su se automobili izmjenjivali na kružnom toku, uz škripu guma i oblake dima, dok je velik broj okupljenih sve promatrao iz neposredne blizine.
Događaji u Rijeci uslijedili su nakon sličnih ilegalnih automobilskih okupljanja na području otoka Krka, Jadranova, industrijske zone Kukuljanovo i na državnoj cesti DC3, odnosno lujzijanskoj cesti ispod Platka.
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