Mirela Holy: "Hrvatska je postala El Dorado za europski otpad"

Recimo da se postavi neko na papiru adekvatno postrojenje, ali postoje pitanja na koji način će se provoditi sam projekt. Hoće li se filteri adekvatno zbrinjavati, koliko često će se mijenjati? Hoće li sve biti u okviru zakona? Nije bitno samo postaviti postrojenja nego vidjeti na koji način će se to postrojenje voditi i hoće li postojati adekvatne kontrole.