Srecko Niketic/PIXSELL/Ilustracija

Na području Bundeka i Središća u četvrtak navečer održat će se zajednička vježba hrvatskih policijskih i vojnih snaga te pripadnika Specijalnih snaga Vojske SAD-a, tijekom koje će se moći čuti zvukovi nalik pucnjevima, priopćili su iz Policijske uprave zagrebačke (PUZ).

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Vježba će se provoditi na prostoru Američke međunarodne škole u Zagrebu od 22 sata u četvrtak do 2 sata u petak, 20. studenoga, istaknuli su iz PUZ-a.

Tijekom vježbe koristit će se isključivo manevarsko i simulacijsko streljivo, zbog čega se na području Bundeka i Središća povremeno mogu čuti zvukovi nalik pucnjevima te uočiti povećana prisutnost policijskih i vojnih vozila i službenika.

Iz PUZ-a naglašavaju da je riječ o planiranoj vježbi, da se ne koristi bojevo streljivo te da su za vrijeme njezina održavanja predviđene odgovarajuće sigurnosne mjere.

Vježba se provodi u sklopu redovitih zajedničkih aktivnosti uvježbavanja s ciljem jačanja koordinacije, operativne spremnosti i suradnje hrvatskih i američkih sigurnosnih snaga.

Iz PUZ-a zahvaljuju građanima na razumijevanju te ih mole da se ne uznemiravaju zbog aktivnosti koje će se provoditi u sklopu vježbe.