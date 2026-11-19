od 22 do 2
Ne uznemiravajte se ako čujete pucnjeve: Policija najavila noćnu vježbu u Zagrebu
Na području Bundeka i Središća u četvrtak navečer održat će se zajednička vježba hrvatskih policijskih i vojnih snaga te pripadnika Specijalnih snaga Vojske SAD-a, tijekom koje će se moći čuti zvukovi nalik pucnjevima, priopćili su iz Policijske uprave zagrebačke (PUZ).
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Vježba će se provoditi na prostoru Američke međunarodne škole u Zagrebu od 22 sata u četvrtak do 2 sata u petak, 20. studenoga, istaknuli su iz PUZ-a.
Tijekom vježbe koristit će se isključivo manevarsko i simulacijsko streljivo, zbog čega se na području Bundeka i Središća povremeno mogu čuti zvukovi nalik pucnjevima te uočiti povećana prisutnost policijskih i vojnih vozila i službenika.
Iz PUZ-a naglašavaju da je riječ o planiranoj vježbi, da se ne koristi bojevo streljivo te da su za vrijeme njezina održavanja predviđene odgovarajuće sigurnosne mjere.
Vježba se provodi u sklopu redovitih zajedničkih aktivnosti uvježbavanja s ciljem jačanja koordinacije, operativne spremnosti i suradnje hrvatskih i američkih sigurnosnih snaga.
Iz PUZ-a zahvaljuju građanima na razumijevanju te ih mole da se ne uznemiravaju zbog aktivnosti koje će se provoditi u sklopu vježbe.
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