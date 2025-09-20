Spar i Konzum
Neki trgovački centri ipak ne primaju staklenu ambalažu. Fond uvjeren da sustav povrata - radi
Spar i Konzum u Rijeci ne primaju staklenu ambalažu, a iz Fonda poručuju da je sustav stabilan te da građani mogu bez poteškoća vraćati ambalažu
Potrošači u Hrvatskoj posljednjih su se mjeseci suočavali s problemom povrata ambalaže – iako su plaćali povratnu naknadu, u trgovinama su često nailazili na odbijanje uz objašnjenje da ambalažu trenutačno nije moguće preuzeti.
Platforma Halo, inspektore tada je najavila drastične mjere: ukoliko se problem ne riješi, građani će višak ambalaže iskrcati pred Fond za zaštitu okoliša i od njega izravno tražiti povrat novca, piše Novi list.
Kaos se nastavlja
Iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost tvrdili su da krivnja nije bila na trgovcima, nego na reciklažnim centrima koji su nakon niza požara morali uvesti strože protupožarne mjere, što je usporilo proces dobivanja dozvola.
Jedna od tvrtki koja je obavljala poslove sakupljanja i obrade ambalaže tada je bila u završnoj fazi dobivanja nove dozvole za gospodarenje otpadom te je zbog toga bila izvan funkcije.
Iz Fonda su navodili i da su angažirali drugu tvrtku te da su njihovi kontrolori svakodnevno pratili situaciju. Ipak, potrošačke udruge upozoravale su da sustav i dalje ne funkcionira – primjerice, otok Krk bio je zatrpan ambalažom.
Udruga Ekologija grada naglašavala je da Hrvatska ni usred turističke sezone nije imala funkcionalan sustav za zbrinjavanje staklene, plastično-metalne i elektroničke ambalaže. Ministarstvo zaštite okoliša, međutim, tvrdilo je da je riječ o kratkotrajnom zastoju i da su trgovci ponovno redovno preuzimali ambalažu.
Od trgovačkih lanaca tada je reagirao samo Kaufland, objašnjavajući da su ambalažu preuzimali u svim poslovnicama, osim u situacijama kada ovlašteni sakupljač nije mogao pravovremeno obaviti preuzimanje, što je dovodilo do manjka skladišnog prostora.
Stručnjaci su isticali da odgovornost nije bila na trgovcima, nego na Fondu, koji je bio dužan osigurati funkcioniranje sustava. Time su, osim proizvođača i trgovaca, najviše bili zakinuti sami potrošači, koji za uplaćenu naknadu nisu ostvarivali povrat.
Nakon višemjesečnih poteškoća s otkupom staklene ambalaže, sustav povrata u Hrvatskoj od kraja kolovoza ponovno funkcionira bez većih zastoja. Iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost poručuju da se ambalaža sada preuzima nesmetano na svim prodajnim mjestima.
"Unatoč povećanim količinama ambalaže tijekom ljetnih mjeseci, plastične boce i limenke pića ovlašteni obrađivači svakodnevno prerađuju te ih trgovci trebaju uredno preuzimati od građana.
Do privremenih zastoja dolazilo je jedino kod staklene ambalaže jer je njome raspolagao samo jedan obrađivač, dok je drugi usklađivao poslovanje s novim protupožarnim propisima", naveli su iz Fonda.
Kontrole i inspekcije
Dodaju kako je donošenjem Pravilnika o dopuni Pravilnika o gospodarenju otpadom situacija razriješena, budući da je obrađivač stakla dobio dozvolu za gospodarenje otpadom i od 21. kolovoza radi u punom kapacitetu.
Time je svim prodajnim mjestima omogućeno nesmetano preuzimanje i staklene ambalaže. Fond naglašava i da njihovi kontrolori svakodnevno obilaze teren te nadziru provedbu sustava.
Od 1. lipnja do 14. rujna obavljeno je 1.100 kontrola na prodajnim mjestima. U slučajevima kada su trgovci neopravdano uskraćivali građanima isplatu povratne naknade, Fond je reagirao pismenim putem i zahtijevao usklađivanje s ugovornim i zakonskim obvezama.
Ako se nepravilnosti nisu ispravile, zatražen je i inspekcijski nadzor Državnog inspektorata.
"Sustav je sada stabilan i građani mogu bez poteškoća vraćati ambalažu te ostvarivati pravo na povratnu naknadu", poručuju iz Fonda.
Fondovu smo izjavu i sami provjerili pa tako u Zagrebu obišli sve velike trgovačke lance od kojih većina uredno provodi preuzimanje povratne ambalaže. No u Rijeci nije tako. Dva velika trgovačka lanca – Spar i Konzum i dalje ne primaju staklenu ambalažu, o čemu su obavijestili i svoje kupce.
