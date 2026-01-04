Nemojte propustiti priliku: Dio građana za ovu vrstu vozila može dobiti i do 9000 eura

Pexels

Električna vozila u cijeloj Europi postaju glavni hit među kupcima. Hrvatska taj trend - ni približno ne prati. Tek državni poticaji zaista potaknu dio kupaca da se odluče na takvo vozilo. A poticaji će dobro doći - jer proizvodnja automobila postaje sve skuplja, pa je za očekivati da će to najviše osjetiti kupci.

Podijeli

Oglas

Električni automobil - umjesto dizelaša ili benzinca. U Hrvatskoj interes - pomalo raste.

"Ti brojevi su i dalje još uvijek jako mali, ako pogledamo neke druge države u Europi, ali postoji pozitivan trend i dosta to sve ovisi o državnim poticajima“, smatra Mislav Tomić, direktor prodaje, piše Dnevnik.hr.

Koji su prilično velikodušni. Do 40 posto ili 9 tisuća eura za kupnju jednog vozila.

"Prošli javni poziv je bio vrlo uspješan, 2860 vozila je prodano, za 21,2 milijuna eura sufinanciranja", kaže Hrvoje Paver iz Sektora za trgovinu HGK.

U Hrvatskoj je registrirano više od 10 tisuća električnih vozila. U, primjerice Norveškoj, 96 posto svih novih vozila na cestama su električna. Kod nas je - jedan od uzroka manje potražnje - nedostatna infrastruktura.

Na 100.000 stanovnika u Hrvatskoj u prosjeku postoji 59 punionica. Jedno električno vozilo od 20 do 80 posto u prosjeku se napuni za 25 minuta, ali imati električno vozilo u svom vlasništvu ima i nekih nedostataka.