Nepopravljivi ponavljač kaznenih djela: Već ima 280 prijava, a sad je objavio snimku paljenja hrvatske zastave i policijske kape

"Tijekom ove godine zbog počinjenja teških prometnih prekršaja od njega je oduzeto i jedno vozilo. Osobi je ukinuta vozačka dozvola, a počinjenjem prekršaja do sada je prikupio 18 negativnih bodova, ima četiri aktivne, pravomoćne zaštitne mjere zabrane upravljanja vozilima B kategorije i posljednji pute je odveden na sud 23. listopada 2025. godine kada je predloženo da mu se odredi zadržavanje", rekli su u policiji.