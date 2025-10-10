Hrvatski državljanin nestao u Maliju: Sumnja se na otmicu

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (MVEP) pokušava utvrditi lokaciju Hrvata koji je nestao u Maliju prije više od mjesec dana i u kontaktu je s njegovom obitelji, rekli su Hini iz MVEP-a.
Oglas
Nestao je početkom rujna, zajedno sa svojim prijateljem koji nije hrvatski državljanin.
"Obitelj hrvatskog državljanina koji se nalazi u nevolji u Maliju zamolila je pomoć hrvatske službe vanjskih poslova 8. rujna 2025. godine" nakon što nije mogla stupiti kontakt s njime od 5. rujna.
MVEP je naveo da je u kontaktu sa suprugom nestalog državljanina RH i da ih je obavijestila da je obitelj angažirala odvjetnika u toj zemlji.
Ministarstvo, kao i hrvatska veleposlanstva u Alžiru i Italiji zatražila su informaciju nadležnih tijela zemlje u zapadnoj Africi kako bi se utvrdila lokacija nestalog i sve okolnosti ovog slučaja, a pomoć je zatražena i od Delegacije EU-a u Bamaku.
"Odgovor nadležnih tijela Republike Mali nije zaprimljen".
"Služba vanjskih poslova Republike Hrvatske nastavlja poduzimati aktivnosti u ovom predmetu sa svrhom utvrđivanja svih okolnosti konkretnog slučaja i pružanja konzularne pomoći i zaštite državljaninu Republike Hrvatske", zaključuje se u odgovoru MVEP-a.
Portal Index objavio je danas da postoji sumnja da je Hrvat otet.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas