Nestašica u ljekarnama: Nema najkorištenijeg lijeka protiv bolova i temperature u Hrvatskoj

Nestašica je hrvatsko tržište pogodila u petak, a iz Bayera navode da Aspirina neće biti do 14. studenog.
U ljekarna ima zaliha
U ljekarnama ima starih zaliha, ali novih isporuka neće biti.
Došlo je do nestašice lijeka Aspirin protect 100 mg, želučanootporne tablete; 28 tableta u blisteru, u kutiji, djelatne tvari acetilsalicilatna kiselina, izvijestili su iz njemačke kompanije Bayer.
Nema Aspirina do 14. studenog
Kako kažu, do nestašice je došlo zbog razloga povezanih s proizvodnjom.
U ljekarnama još ima starih zaliha, ali novih isporuka neće biti.
Aspirin je najkorišteniji lijek protiv bolova i temperature u Hrvatskoj. Po ukupnoj godišnjoj potrošnji lijekova, prošle je godine bio na petom mjestu.
