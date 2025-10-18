Nestašica u ljekarnama: Nema najkorištenijeg lijeka protiv bolova i temperature u Hrvatskoj

Unsplash/Ilustracija

Nestašica je hrvatsko tržište pogodila u petak, a iz Bayera navode da Aspirina neće biti do 14. studenog.

U ljekarna ima zaliha

U ljekarnama ima starih zaliha, ali novih isporuka neće biti.

Došlo je do nestašice lijeka Aspirin protect 100 mg, želučanootporne tablete; 28 tableta u blisteru, u kutiji, djelatne tvari acetilsalicilatna kiselina, izvijestili su iz njemačke kompanije Bayer.

Nema Aspirina do 14. studenog

Kako kažu, do nestašice je došlo zbog razloga povezanih s proizvodnjom.

Aspirin je najkorišteniji lijek protiv bolova i temperature u Hrvatskoj. Po ukupnoj godišnjoj potrošnji lijekova, prošle je godine bio na petom mjestu.