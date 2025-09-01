Veliko otkriće: Pronađen lijek koji je bolji od aspirina u sprječavanju srčanog udara

Za očekivati je da će ovi rezultati potaknuti promjenu u smjernicama za liječenje i skrenuti pažnju prema klopidogrelu kao učinkovitijoj i sigurnijoj alternativi aspirinu u prevenciji srčanih i moždanih udara kod pacijenata s koronarnom arterijskom bolešću. Daljnja istraživanja, uključujući analize isplativosti i studije na većim populacijama, bit će potrebna za potpuni prelazak na nove standarde liječenja.