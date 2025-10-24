Jako nevrijeme pogodilo Zagreb. Vatrogasci su imali više od 50 intervencija!

Jako nevrijeme pogodilo je sinoć dijelove Hrvatske. Kasno navečer jaka kiša praćena vjetrom pogodila je i Zagreb. Vatrogasci su imali više od 50 intervencija.
Oglas
Strašno nevrijeme pogodilo je noćas Hrvatsku. U Rijeci i Rovinju poplavljene su bile ulice. Vatrogasci su pune ruke posla imali i u Zagrebu gdje je vjetar stvarao kaos i rušio stabla.
Zagrebački vatrogasci su objavili kako su ukupno odradili 66 intervencija, i to:
- 53 uklanjanja stabala
- 6 uklanjanja lima i ograda
- 4 ispumpavanja vode
- 2 uklanjanja zaštitnih ograda
- 1 uklanjanje električnog stupa
U Dubravi i na Volovčici je bilo srušenih stabala, a brojne ulice su bile poplavljene.
Najviše kiše palo je u Istri, na Kvarneru i u Gorskom kotaru, gdje su lokalno izmjerene količine i do 150 litara po četvornome metru. Ovakvo promjenljivo vrijeme, uz povremenu kišu, zadržat će se i veći dio idućeg tjedna, kako javlja naš metereolog Bojan Lipovšćak.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas