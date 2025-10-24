Jako nevrijeme pogodilo Zagreb. Vatrogasci su imali više od 50 intervencija!

Najviše kiše palo je u Istri, na Kvarneru i u Gorskom kotaru, gdje su lokalno izmjerene količine i do 150 litara po četvornome metru. Ovakvo promjenljivo vrijeme, uz povremenu kišu, zadržat će se i veći dio idućeg tjedna, kako javlja naš metereolog Bojan Lipovšćak.