KAOS U METROPOLI

Jako nevrijeme pogodilo Zagreb. Vatrogasci su imali više od 50 intervencija!

N1 Info
24. lis. 2025. 09:13
nevrijeme zagreb
Vatrogasna postrojba Zagreb

Jako nevrijeme pogodilo je sinoć dijelove Hrvatske. Kasno navečer jaka kiša praćena vjetrom pogodila je i Zagreb. Vatrogasci su imali više od 50 intervencija.

Strašno nevrijeme pogodilo je noćas Hrvatsku. U Rijeci i Rovinju poplavljene su bile ulice. Vatrogasci su pune ruke posla imali i u Zagrebu gdje je vjetar stvarao kaos i rušio stabla.

Zagrebački vatrogasci su objavili kako su ukupno odradili 66 intervencija, i to:

  • 53 uklanjanja stabala
  • 6 uklanjanja lima i ograda
  • 4 ispumpavanja vode
  • 2 uklanjanja zaštitnih ograda
  • 1 uklanjanje električnog stupa

U Dubravi i na Volovčici je bilo srušenih stabala, a brojne ulice su bile poplavljene.

Najviše kiše palo je u Istri, na Kvarneru i u Gorskom kotaru, gdje su lokalno izmjerene količine i do 150 litara po četvornome metru. Ovakvo promjenljivo vrijeme, uz povremenu kišu, zadržat će se i veći dio idućeg tjedna, kako javlja naš metereolog Bojan Lipovšćak.

nevrijeme zagreb

