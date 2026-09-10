Osječko-baranjska županica protiv deponiranja otpada iz Gospića: "To ne dolazi u obzir"

"U ovom trenutku u Hrvatskoj postoje dvije cementare koje mogu spaliti otpad, i to su trenutno jedine opcije, i to za neopasni otpad. Ako tražimo da Vlada zbrine otpad iz Gospića, neće ga valjda prebaciti iz jednog mjesta u drugo, negdje ga mora spaliti, a imam informaciju, da cementara u Našicama redovito spaljuje otpad, i to na temperaturi 1.200 stupnjeva, uz sva potrebna mjerenje", kazala je Tramišak.