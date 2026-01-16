"To je pravo i obveza Gradskog vijeća da raspravlja o stvarima koje su izvanredne važnosti i slično, ali čini mi se da iza ove inicijative ne stoji takva namjera. Kada uklonimo medijski spin i političke poruke, stvar je o inicijativa koja ima element političkog parazitiranja. Riječ je o zaključku koji se predlaže i pravno je neobvezujući i ne donosi konkretne obveze za izvršnu vlast, koja kaže da bih ja trebala osigurati grad od izricanja ustaških poklika na riječkim trgovima. Na kojih bih ja to način trebala napraviti? Riječ je o političkom performansu. Svima onima koji stoje iza toga, pozivam ih na političko djelovanje i raspravu, a zaključak je neobvezujući. Povod je koncert Marka Perkovića Thompsona, a mislim da mu samo daju besplatnu reklamu, što nije bila namjera", tvrdi Iva Rinčić.