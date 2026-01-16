Riječka gradonačelnica
Rinčić: Inicijativa vijećnika ima element političkog parazitiranja, samo daju Thomsponu besplatnu reklamu
Riječka gradonačelnica Iva Rinčić komentirala je inicijativu dijela gradskih vijećnika koji traže da se u prostorima kojima upravlja Grad Rijeka zabrani korištenje slogana i poruka poput "Za dom spremni".
Podsjetimo, trinaest riječkih oporbenih vijećnika zatražilo je sazivanje izvanredne sjednice Gradskog vijeća Rijeke, na kojem bi se usvojio zaključak da je neophodno poduzimanje mjera da se na gradskim površinama ne koriste poruke nacionalne, rasne ili vjerske mržnje, fašističkih ili ustaških simbola i poklič “Za dom spremni”.
Povod za taj zahtjev su, navode, najavljeni koncerti Marka Perkovića Thompsona u Rijeci, kao i širenje povijesnog revizionizma na ulicama, od grafita do naljepnica s fašističkim obilježjima povezanim s ustaškim pokretom i međunarodnih nacističkih simbola.
Gradonačelnica Rinčić smatra da ta inicijativa ima "element političkog parazitiranja".
"Politički performans"
"To je pravo i obveza Gradskog vijeća da raspravlja o stvarima koje su izvanredne važnosti i slično, ali čini mi se da iza ove inicijative ne stoji takva namjera. Kada uklonimo medijski spin i političke poruke, stvar je o inicijativa koja ima element političkog parazitiranja. Riječ je o zaključku koji se predlaže i pravno je neobvezujući i ne donosi konkretne obveze za izvršnu vlast, koja kaže da bih ja trebala osigurati grad od izricanja ustaških poklika na riječkim trgovima. Na kojih bih ja to način trebala napraviti? Riječ je o političkom performansu. Svima onima koji stoje iza toga, pozivam ih na političko djelovanje i raspravu, a zaključak je neobvezujući. Povod je koncert Marka Perkovića Thompsona, a mislim da mu samo daju besplatnu reklamu, što nije bila namjera", tvrdi Iva Rinčić.
"Antifašističke vrijednosti Rijeke ne mogu biti ugrožene nekakvim koncertom. Riječ je o činjenici koja čini dio riječkog identiteta i tako će i ostati", dodala je.
Riječka gradonačelnica je pozvala institucije da rade svoj posao kada je u pitanju korištenje nedopuštenih simbola.
Dodaje da je Marko Perković Thompson održavao koncerte i dok je SDP bio na vlasti: "Nisam za zabrane, a ako dođe do kršenja zakona očekujem da to bude sankcionirano."
