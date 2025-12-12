"Čokolada nije bila moja, bila je od djelatnice, a nalazila se na mom radnom stolu, netko je ušao u moj radni prostor i uzeo nešto s mog stola. Nije pitanje vrijednosti i čokolade nego pitanje povjerenja. Ući u nečiji radni prostor i uzeti nešto s nečijeg radnog stola nije opravdano. Postupak je završen, povjerenik za etiku je utvrdio blažu povredu, izrečena je opomena. Zasmetalo me što je to otišlo prema medijima, otišlo je u pogrešnom smjeru i da ja provodim praksu sankcioniranja ljudi zbog čokolade. Pitanje je povjerenja i stvaranja radne atmosfere. Nije čokolada nešto čime se mi bavimo niti nam je to važno, netko je to pustio u javnost, netko zna zašto", govori.