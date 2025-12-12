Riječka gradonačelnica
Rinčić: Postoje političke opcije, organizacije koje proglašavaju tko jest ili nije antifašist - ideološka policija
Riječka gradonačelnica Iva Rinčić razgovarala je u Rijeci s našim Bornom Šmerom. Prošlo je šest mjeseci od kako je na čelu Grada Rijeke, a Rinčić ističe da je napredak u gradu vidljiv.
Iva Rinčić pobrojala je postignuća koja je postigla na čelu grada:
"Rijeka je jedan od velikih gradova u Hrvatskoj koji u Novu godinu ulazi s najnižom stopom poreza. Zavod za prostorno uređenje koji smo najavili, počinje s radom. Promjene koje se događaju u komunalnom sustavu, a to je ono što građane brine. Krenuli smo s ozbiljnim promjenama, natječajima za izbore novih direktora. Sve to zahtijeva vrijeme, ali ako nam je cilj efikasnost i uređenje sustava morate shvatiti da je za to potrebno vrijeme. Mislim da idemo u dobrom smjeru."
Prioriteti proračuna
Proračun Grada Rijeke veći je za oko 17 milijuna eura nego ovogodišnji. Rinčić je navela prioritete proračuna: "2026. godinu usmjerili smo na pripremu projektne dokumentacije za projekte koje smo najavili u programu. Mislim na garaže, škole i vrtiće, to je ono što nam nedostaje."
"Čistoća mora poskupjeti"
Komentirala je i poskupljenje usluga Čistoće za 70 posto: "Čistoća mora, nažalost, poskupjeti, nije poskupila zadnje tri godine. Rijeka i dalje ostaje grad s najnižom cijenom u okruženju za sustav. Podignuta su materijalna prava na proljeće prije izbora, što nije pratilo povećanje cijene, inflaciju, povećanje troškova. Sustav je trenutačno neodrživ s postojećim cijenama. Razumijem građane, 70 posto povećanje zvuči grozno, ali riječ je o povećanju u prosjeku od 8 do 10 eura. Puno važnije je da ljudi žele efikasan sustav i mislim da će ljudi pretrpjeti povećanje ako vide da je grad čišći."
"Lako je upravljati gradom kada imate viška novaca, a treba znati upravljati kada imate dostatna sredstva i kada ih možete drugačije rasporediti, kada trebate podignuti efikasnost upravljanja sustavom. Vjerujem da se to može napraviti i s nižom stopom poreza. 9 milijuna eura nije malo, to ćemo osjetiti na proračunu, ali predvidjeli smo proračun kojim se s manje novaca, ali s drugačijim upravljanjem, smanjivanjem troškova može jednako kvalitetno upravljati", dodaje.
"Promjena u upravljačkom dijelu"
Rinčić je komentirala i headhunting agencije: "Cilj nam je poslati poruku da se u Rijeci dogodila promjena u upravljačkom dijelu. Imate situaciju kada se na prošle natječaje za direktore javila jedna osoba, pouzdano znamo da su nagovarali kandidate da se prijave. Nije bilo interesa, postajao je jak politički utjecaj. Imamo veliki broj prijava. Headhunting i javna komunikacija da zaista želimo kvalitetne kadrove bez obzira na političku opciju dala su učinak. Očekujem odabir najboljih kandidata i zajednički angažman oko problema komunalnog sustava."
"Biti antifašist ne znači nužno biti u maršu"
U Rijeci je održan marš Ujedinjeni protiv fašizma, a Iva Rinčić je odlučila da neće sudjelovati: "Zlonamjernici će uvijek neke stvari relativizirati. U Rijeci se dogodila promjena, ali ne toliko ideološki kao upravljački. Moram podsjetiti da sam bila na maršu za slobodu, to su nekakve vrijednosti iza kojih stojim, a to se odnosi i na istupe koji propagiraju ono što ja smatram antifašizmom. Što se tiče skupa jednostavno im ne želim pridaviti pažnju.
Svatko tko propagira bilo kakvu vrstu govora mržnje, a mislim da smo u trenutku realnosti gdje se takve stvari često manipuliraju, guraju i stvaraju atmosferu koju ne prihvaćam. Ne dvojim oko vrijednosti antifašizma. Biti antifašist ne znači nužno biti u samom maršu. Čini mi se da postoje političke opcije koje svojataju te vrijednosti, stranke, organizacije skupa koje proglašavaju tko jest ili nije antifašist - ideološka policija. Antifašizam je nešto na čemu je Rijeka izgrađena, ali vrlo se često manipulira s tim vrijednostima i povezuje ih se s drugim povijesnim ličnostima i iza toga neću stajati. Nastoji se stvoriti ekstremizacija stavova i s lijeve i s desne strane. Ne odobravam oblik neprimjernog ponašanja, ugrožavanja sigurnosti."
"Čini mi se da nas te rasprave i skupovi vraćaju u prošlost, a to nije ono što tišti ljude. Tište ih računi Čistoće, javni prijevoz, nedostatak mjesta u vrtićima i slično. Hoće li mi zamjeriti? To će oni procijeniti, a svi mi ćemo živjeti i nakon politike", ističe Rinčić.
"Nismo u koaliciji s Mostom"
Komentirala je i optužbe oporbe o koaliciji s Mostom: "S kolegama u Mostu nismo u formalnoj koaliciji. Osude su ozbiljne i ako neki konkretni događaji stoje iza njih, onda se nešto treba pokrenuti, a ne ostati na deklarativnoj razini."
Postoji li pritisak iz Mosta vezan u zdravstveni odgoj? "Nisam toliko upoznata sa svim elementima zdravstvenog odgoja, znam da je elektivni predmet. Zdravstveni odgoj ide iduće godine, ponuđen je učenicima. Ako nešto sporno postoji to trebaju utvrditi stručnjaci."
Afera "čokogate"
U dosadašnjem mandatu nove gradonačelnice Rijeke Ive Rinčić ništa nije odjeknulo u javnosti kao afera "čokogate", u kojoj je gradonačelnica Etičkom odboru prijavila zaposlenog koji je iz njenog kabineta ukrao čokoladu.
"Čokolada nije bila moja, bila je od djelatnice, a nalazila se na mom radnom stolu, netko je ušao u moj radni prostor i uzeo nešto s mog stola. Nije pitanje vrijednosti i čokolade nego pitanje povjerenja. Ući u nečiji radni prostor i uzeti nešto s nečijeg radnog stola nije opravdano. Postupak je završen, povjerenik za etiku je utvrdio blažu povredu, izrečena je opomena. Zasmetalo me što je to otišlo prema medijima, otišlo je u pogrešnom smjeru i da ja provodim praksu sankcioniranja ljudi zbog čokolade. Pitanje je povjerenja i stvaranja radne atmosfere. Nije čokolada nešto čime se mi bavimo niti nam je to važno, netko je to pustio u javnost, netko zna zašto", govori.
Komentirala je i bor na riječkom Korzu koji prvi put nije crvene boje: "To je poruka da se Rijeka mijenja, a mislim da se mijenja na bolje. Bor je lijep, građani su zadovoljni, to nije ključno. Važno je da se rasteretimo ideloških tema, boje kuglica i da se bavimo važnim stvarima te da građani prepoznaju da smo ovdje kako bi radili za njihov boljitak.
