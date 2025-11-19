Oglas

do 15. prosinca

Jandroković: Zastupnik Možemo gubi pravo govoriti o povredi Poslovnika

Hina
19. stu. 2025. 10:29
29.04.2025., Zagreb - Sabor je 6. sjednicu nastavio raspravom o izmjenama i dopuni Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju. Photo: Patrik Macek/PIXSELL
Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković izvijestio je u srijedu kako zastupnik Marin Živković (Možemo) do kraja tekuće saborske sjednice, do 15. prosinca, gubi pravo govoriti o povredi Poslovnika.

Živković je u petak, 14. studenoga najavio da će Odboru za Ustav i Poslovnik podnijeti zahtjev za mišljenje o povredi Poslovnika, ali kako to nije učinio u propisanom obliku i roku od 24 sata, gubi pravo govoriti o povredi Poslovnika do kraja tekuće, 8. sjednice, objasnio je predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

Pri tom se pozvao na članak 236. stavak 3. Poslovnika koji kaže da će zastupnik koji u pisanom obliku i uz obrazloženje, u roku 24 sata od izvršenja radnje koja je predmet zahtjeva, ne podnese zahtjev, gubi pravo govoriti o povredi Poslovnika do kraja tekuće sjednice.

Obraćanje Odboru za Ustav Živković je najavio u petak, žaleći se na proceduru dopune dnevnog reda, odnosno činjenicu da su zastupnici prijedlog dopune dobili kasno, u četvrtak poslijepodne.

Poslovnik kaže da bi se, ako imamo nešto protiv dopune, trebali očitovati barem dan prije samog izglasavanja dnevnog reda, a ako se tako kasno šalje prijedlog smanjuje se mogućnost zastupnika da ulože prigovor, objasnio je zastupnik i pozvao da se to čini barem 24 sata ranije.

Teme
Gordan Jandroković Marin Živković Sabor povreda poslovnika

