Jandroković: Zastupnik Možemo gubi pravo govoriti o povredi Poslovnika

Živković je u petak, 14. studenoga najavio da će Odboru za Ustav i Poslovnik podnijeti zahtjev za mišljenje o povredi Poslovnika, ali kako to nije učinio u propisanom obliku i roku od 24 sata, gubi pravo govoriti o povredi Poslovnika do kraja tekuće, 8. sjednice, objasnio je predsjednik Sabora Gordan Jandroković.