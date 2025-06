Ništa od štrajka: Najavljeno potpisivanje sporazuma Ministarstva i sindikata

"Naša tri sindikata bili su partneri na ulici, ali došli smo u situaciju da imamo ugovoreno formiranje radnih skupina za rješavanje važnih pitanja. Prvi ću se složiti s time da je to premalo, no drugi sindikati bi možda mogli to i bez pritiska jer imaju druge ministre. Najveće postignuće ovog sporazuma jest modularna nastava za koju i dalje smatramo da bi bilo bolje rješenje da se s njome u škole ušlo pažljivije, uz odgodu od godinu dana. Shvatili smo da ne možemo dobiti sve što želimo. Sindikati su organizacije koje trebaju pozitivno utjecati na obrazovne politike i strateške odluke, no ako druga strana ne želi naše sugestije, onda se mi okrećemo primarnim interesom – interesom članova. Sada smo na godinu dana sačuvali svakog nastavnika u strukovnim školama od smanjenja normi. Ne mislim da je malo, možda samo prekratak period, no sigurno nije mala stvar ni u materijalnom smislu. Oni koji govore da nismo postigli ništa, trebali bi se pogledati u ogledalo. Ništa ne preuveličavam ovime", komentira Stipić.