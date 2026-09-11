FOTO / Njemačka vojna grdosija danima kružila iznad Hrvatske: Oglasio se Anušić i otkrio detalje

"Riječ je o novoj operativnoj sposobnosti naših borbenih lovaca koja povećava vrijeme njihova djelovanja u zraku. Dok provodimo ciklus nikad većih ulaganja u Hrvatsku vojsku, obuka naših pripadnika, tako i pilota borbenih aviona, ide u korak s povijesnom modernizacijom", naveo je ministar te dodao: "Hrvatska i Njemačka kao strateški saveznici u području obrane i sigurnosti nastavljaju jačati suradnju što potvrđuje i ova zajednička vježba koja pridonosi uvježbanosti hrvatskih i njemačkih pilota te kolektivnoj sigurnosti NATO saveza."