ZAJEDNIČKA VJEŽBA
FOTO / Njemačka vojna grdosija danima kružila iznad Hrvatske: Oglasio se Anušić i otkrio detalje
Kako je pojasnio Anušić, piloti Rafalea Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i piloti A400M njemačkog Luftwaffea u hrvatskom zračnom prostoru provode zajedničku vježbu.
Veliki vojni transportni zrakoplov iz Njemačke nekoliko je dana kružio nebom iznad Hrvatske, a Večernji list u četvrtak je neslužbeno doznao kako je razlog bila vježba pripadnika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s njemačkim kolegama.
Sada se o svemu detaljnije oglasio i ministar obrane Ivan Anušić koji je na društvenim mrežama objavio fotografije i video impresivne vježbe.
Kako je pojasnio, piloti Rafalea Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i piloti A400M njemačkog Luftwaffea u hrvatskom zračnom prostoru provode zajedničku vježbu opskrbe Rafalea gorivom tijekom leta. Uz to, objavio je snimke i fotografije te impresivne vježbe, prve takve izvedene s Nijemcima.
"Riječ je o novoj operativnoj sposobnosti naših borbenih lovaca koja povećava vrijeme njihova djelovanja u zraku. Dok provodimo ciklus nikad većih ulaganja u Hrvatsku vojsku, obuka naših pripadnika, tako i pilota borbenih aviona, ide u korak s povijesnom modernizacijom", naveo je ministar te dodao: "Hrvatska i Njemačka kao strateški saveznici u području obrane i sigurnosti nastavljaju jačati suradnju što potvrđuje i ova zajednička vježba koja pridonosi uvježbanosti hrvatskih i njemačkih pilota te kolektivnoj sigurnosti NATO saveza."
U vježbi, prema podacima Ministarstva obrane (MORH), sudjeluju piloti višenamjenskih borbenih zrakoplova Rafale 191. eskadrile lovačkih aviona 91. krila HRZ-a te posade njemačkih zrakoplova Airbus A400M Krila za zračni transport 62. Pripadnici dviju postrojbi bazirani su u vojarni "Pukovnik Marko Živković“ na Plesu kod Velike Gorice.
Njemački Airbus A400M za postupak Air-to-Air Refuelling (AAR) koristi sustav s crijevom i košarom koji omogućuje prijenos goriva drugom zrakoplovu u zraku. Tijekom obuke, piloti Rafalea priključuju cijev za nadopunu gorivom koja se nalazi na nosu Rafalea i potom započinju opskrbu gorivom. Riječ je, naglašava MORH, o zahtjevnoj proceduri koja traži visoku razinu osposobljenosti i uvježbanosti posada.
"Zajednička obuka pridonosi osposobljenosti i uvježbanosti hrvatskih i njemačkih postrojbi te potvrđuje suradnju dvaju ratnih zrakoplovstava kao i savezničku suradnju u okviru NATO-a. Ministarstvo obrane i Vlada Republike Hrvatske, osim što kontinuirano opremaju i moderniziraju Hrvatsku vojsku, tako i granu ratnog zrakoplovstva, usporedno posebnu pažnju pridaju obuci i usavršavanju naših pripadnika", kaže MORH.
Vlada je prošlog tjedna, podsjetimo, usvojila odluku o dodatnom opremanju i modernizaciji Rafalea s operativnog standarda F3-R na dodatne sposobnosti standarda F4, a piloti borbenih aviona Rafale kontinuirano usavršavaju nove sposobnosti. Modernizacija uključuje, kako je naveo MORH, nabavu dodatne sposobnosti detekcije čime bi se zrakoplovi opremili s potpuno pasivnim sustavom za detekciju u standardu F4 koji znatno povećava mogućnost detekcije na velikim udaljenostima, danju i noću.
Uporabom ovih sustava bez emitiranja elektromagnetskog zračenja, zrakoplov ostaje “nevidljiv” za protivničke elektromagnetske senzore, napomenuo je MORH te dodao kako se opremanje provodi s tvrtkom Dassault Aviation iz Francuske koja je originalni proizvođač zrakoplova, predstavnik tvrtki koje proizvode komponente te jedini gospodarski subjekt koji može osigurati opremanje ovim sustavima.
Ukupna vrijednost nefinancijske imovine koja se pribavlja i ukupne obveze Ministarstva obrane iznose 112.224.015,92 eura s PDV-om od 2026. do 2032. godine, dok je drugom Odlukom Vlada dala prethodnu suglasnost Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna od 2027. do 2032. za opremanje dodatnim sposobnostima detekcije i samozaštite za Rafale u ukupnom iznosu od 88.471.727,42 eura s PDV-om, ustvrdio je MORH.
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