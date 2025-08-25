Njemački šef diplomacije pun riječi hvale za Hrvatsku

Grlić Radman je izrazio zadovoljstvo što Zagreb u Berlinu „već godinama ima partnera koji razumije važnost europske perspektive” zemalja zapadnog Balkana. Obojica su naglasila da to nije samo tehnički, već i geostrateški proces, te da države u pitanju moraju uskladiti svoja politička stajališta s europskim vrijednostima.