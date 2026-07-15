U akciji USKOK-a "pao" i policajac: Sumnja se da je kriminalcima odavao podatke iz sustava MUP-a

N1

Zbog sumnje u koruptivna nedjela Uskok je u srijedu u Splitu uhitio dvije osobe među kojima je, kako se neslužbeno doznaje, i policajac osumnjičen da je odavao podatke iz MUP-ova sustava.

Podijeli

Oglas

Uskok je ne otkrivajući detalje izvijestio da uhićenja i tzv. hitne dokazne radnje, poput pretresa i drugih prikupljanja dokaza, po njihovu nalogu provodi poseban policijski odjel PNUSKOK.

"Navedene radnje provode se na području Splita u odnosu na dvije osobe za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela", priopćio je Uskok.

Dodaju da će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju, odnosno hoće li protiv osumnjičenih pokrenuti istragu i zatražiti istražni zatvor.

Prema neslužbenim podacima istražitelji su analizom kriptirane SKY ECC došli do policajca kojega terete da je prije nekoliko godina provjeravao registracije automobila i dojavljivao podatke o vozilima pripadnicima narkoskupine Marka Benzona.

Benzon i Hrvoje Kelić zvani Medo optuženi su da su organizirali zločinačku skupinu koja je od 2020. do 2021. krijumčarila i preprodavala velike količine droga u Hrvatskoj, Sloveniji i BiH.

Prema optužnici podignutoj u travnju ove godine skupina je preprodajom raznih vrsta droga stekla gotovo 1,8 milijuna eura protupravne imovinske koristi.