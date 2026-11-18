globalni gastronomski fenomen
Naručite li špagete bolonjez u Bologni, mogli biste se iznenaditi onime što ćete dobiti
Špageti bolonjez jedno su od najpoznatijih talijanskih jela izvan Italije. Nalaze se na jelovnicima restorana diljem svijeta, poslužuju se u školskim kantinama, a umak se prodaje i u staklenkama na policama supermarketa. No, postoji zanimljiv paradoks: u samoj Bologni, gradu po kojem su dobili ime, takvo jelo gotovo je nemoguće pronaći.
Ako u tamošnjoj trattoriji naručite špagete bolonjez, vjerojatno ćete dobiti ljubazan osmijeh i tanjur tagliatella s mesnim umakom. Za stanovnike Bologne kombinacija špageta i njihova tradicionalnog ragùa nije autentično jelo, nego iskrivljena verzija lokalne kuhinje.
Ta je tema 2019. godine izazvala i raspravu u javnosti. Tadašnji gradonačelnik Bologne Virginio Merola pozvao je građane da mu šalju fotografije špageta bolonjez koje su pronašli u restoranima diljem svijeta. Objavio je i fotografiju jelovnika jednog londonskog restorana, uz komentar da je neugodno što je grad u svijetu poznat po jelu koje zapravo ne postoji u njegovoj gastronomskoj tradiciji, piše Guardian.
Kako je nastao mit o špagetima bolonjez?
Da bi se razumjelo kako su špageti bolonjez postali globalni gastronomski fenomen, treba se vratiti nekoliko stoljeća unatrag. Prema talijanskom povjesničaru gastronomije Luci Cesaru, jedan od razloga krije se u međunarodnoj reputaciji same Bologne, koja je mnogo prije popularizacije tjestenine bila poznata po mesnim delicijama, najviše mortadeli.
Ta se kobasica iz Bologne izvozila još od renesanse, a njezino je ime postalo poznato i izvan Italije. Već u 17. stoljeću spominjala se u engleskim kuharicama, a krajem 19. stoljeća, kada su lokalni proizvođači usavršili konzerviranje mortadele u limenkama, njezina se popularnost dodatno proširila.
Drugi važan razlog bila je pojava ragùa alla bolognese, mesnog umaka koji je predstavljao svojevrsnu revoluciju u tadašnjoj talijanskoj kuhinji.
Za razliku od napuljske verzije, u kojoj se veliki komad mesa dugo kuhao, a tjestenina začinjavala njegovim sokovima, bolonjski ragù pripremao se od mljevenog mesa. Tako je nastao bogat umak koji se izravno posluživao uz tjesteninu, bez potrebe za dugotrajnim i skupim kuhanjem velikih komada mesa.
Prvi recept nije sadržavao rajčicu
Jedan od prvih zapisanih recepata za bolonjski ragù objavio je Pellegrino Artusi 1891. godine u svojoj poznatoj kuharici Znanost u kuhinji i umijeće dobrog jela.
Njegov recept za makarone na bolonjski način sadržavao je nemasnu teletinu, pancetu, maslac, luk, mrkvu i temeljac. Zanimljivo je da u njemu uopće nije bilo rajčice, koja je danas čest sastojak mesnih umaka.
U receptu se koristila sušena tjestenina od durum pšenice, a ne svježe tagliatelle koje se danas smatraju tradicionalnim izborom u Bologni.
Špageti su se u kombinaciji s bolonjskim umakom pojavili već nekoliko godina poslije. Spominju se u reklami za hotel u Torinu iz 1898. godine, u kojoj su ponuđeni "napuljski špageti na bolonjski način". Dakle, kombinacija špageta i ragùa postojala je mnogo prije nego što je postala predmet rasprava među Talijanima.
Kako su špageti bolonjez osvojili svijet?
Dok su se u Bologni uz ragù nastavile posluživati uglavnom svježe vrste tjestenine, u inozemstvu su se špageti bolonjez postupno udomaćili. Posebno su postali popularni u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je svježu tjesteninu s jajima bilo teže nabaviti.
Kada je Julia Lovejoy Cuniberti 1917. godine prevela Artusijev recept na engleski jezik, već je preporučivala da se umak poslužuje uz makarone ili špagete.
Jelo je s vremenom postalo dio britanske gastronomske svakodnevice. Koliko je bilo popularno, pokazuje i zanimljiv događaj iz 1952. godine, kad je Kraljica majka na sajmu u londonskom Royal Festival Hallu prepoznala špagete bolonjez.
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