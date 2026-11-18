Ta je tema 2019. godine izazvala i raspravu u javnosti. Tadašnji gradonačelnik Bologne Virginio Merola pozvao je građane da mu šalju fotografije špageta bolonjez koje su pronašli u restoranima diljem svijeta. Objavio je i fotografiju jelovnika jednog londonskog restorana, uz komentar da je neugodno što je grad u svijetu poznat po jelu koje zapravo ne postoji u njegovoj gastronomskoj tradiciji, piše Guardian.