Novi udar na vozače: Za nalet divljači više nisu krivi samo lovci

“Štetu se može potraživati samo od osobe koja je odgovorna, a odgovoran je onaj tko kontrolira opasnost. U slučaju da nema odgovorne osobe, vozač je taj koji stvara rizik, jer upravlja motornim vozilom, odnosno opasnom stvari”, stoji u pojašnjenju koje je resorno ministarstvo dalo tijekom javne rasprave na ovaj zakonski prijedlog, uz jasnu poruku da – vozač ne plaća svoju štetu zato što je kriv, nego zato što nema nikoga drugoga tko bi bio odgovoran, a rizik vožnje pripada onome tko vozi. U svakom slučaju, lovci će sada predahnuti, jer neće automatizmom biti glavni nositelj tereta ovih postupaka.