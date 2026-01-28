Novčana kazna šestorici koji su maskirani veličali NDH i skandirali ZDS na antifa maršu u Rijeci

Na Općinskom sudu u Rijeci donesena je presuda protiv šestorice koji su u studenome na Jadranskom trgu, dok se održavao prosvjed protiv fašizma, narušavali javni red i mir i veličali ustaški pokret te su im izrečene novčane kazne, a jednom maloljetniku određene su odgojne mjere.
Prekršajni odjel Općinskog suda u Rijeci presudio je da su krivi jer su se 30. studenoga 2025. protupravno ponašali tako što su kao pripadnici organizirane skupine od više desetaka drugih osoba, većinom odjevenih u tamne jakne s kapuljačama, a pojedinci i lica prekrivenih odjevnim predmetima, došli na Jadranski trg gdje se održavao prijavljeni mirni javni prosvjed pod nazivom „Ujedinjeni protiv fašizma“.
Tom prilikom su jednog sudionika skupa tjelesno napali, na javnom mjestu narušavali javni red i mir zbornim vikanjem tekstova što je imalo isključivo za cilj zastrašiti sudionike javnog okupljanja i slučajne prolaznike, vičući uvredljive riječi, mašući i udarajući rukama radi stvaranja buke i zastrašivanja te uznemiravanja sudionika prosvjeda.
Proglašeni su krivima i što su na javnom mjestu izvođenjem pjesama i isticanjem simbola remetili javni red i mir, odnosno više puta glasno uzvikivali i glasno pjevali „O Hrvatska, o Hrvatska nezavisna država" i "Za dom spremni", pritom podižući desnu ispruženu ruku u zrak.
Time su remetili javni red i mir na javnom mjestu izvikivanjem teksta kojim se veličao ustaški pokret i totalitarni režim NDH, koji predstavlja manifestaciju rasističke ideologije, prijezir prema neistomišljenicima zbog njihove vjerske i etničke pripadnosti te trivijaliziranje žrtava zločina prema čovječnosti, navodi se u presudi.
Novčane kazne
Prvookrivljenom M.M. utvrđena je ukupna novčana kazna u iznosu od 4209 eura, drugookrivljenom S. P. Z. od 3309 eura, a trećeokrivljenom G.V. od 3309 eura. Četvrtookrivljenom A.B izrečena je ukupna novčana kazna od 3309 eura, petookrivljenom N.Đ od 3.609 eura , a šestookrivljenom H.V. u iznosu od 3609 eura.
Maloljetni počinitelj D.B. mora se uzdržati od posjećivanja svih manifestacija u organizaciji Kluba navijača „Armada“ i HNK Rijeka u Hrvatskoj i u inozemstvu u trajanju od šest mjeseci.
Također se treba uključiti u pojedinačni ili skupni rad u savjetovalištu za mlade u trajanju od šest mjeseci, uz nadzor nadležnog Zavoda za socijalni rad. Maloljetnik je upozoren da zbog neispunjavanja izrečenih posebnih obveza može biti upućen u centar za odgoj.
