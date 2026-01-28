Novčana kazna šestorici koji su maskirani veličali NDH i skandirali ZDS na antifa maršu u Rijeci

Prekršajni odjel Općinskog suda u Rijeci presudio je da su krivi jer su se 30. studenoga 2025. protupravno ponašali tako što su kao pripadnici organizirane skupine od više desetaka drugih osoba, većinom odjevenih u tamne jakne s kapuljačama, a pojedinci i lica prekrivenih odjevnim predmetima, došli na Jadranski trg gdje se održavao prijavljeni mirni javni prosvjed pod nazivom „Ujedinjeni protiv fašizma“.