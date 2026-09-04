NESLUŽBENO
Nove cijene goriva donose velik udar na vozače: Jedna vrsta mogla bi drastično poskupjeti
Vozače od idućeg tjedna očekuju više cijene goriva, a prema trenutačnom modelu izračuna najviše bi mogao poskupjeti dizel.
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Vlada uredbom određuje cijene goriva za sljedećih sedam dana, a prema neslužbenim informacijama RTL Danas doznaje se koliko bi gorivo trebalo stajati od idućeg utorka.
Prema trenutačnom izračunu, cijena Eurosupera 95 trebala bi iznositi 1,65 eura po litri, što je povećanje od 11 centi. Eurodizel bi mogao poskupjeti još više. Litra bi trebala stajati 1,81 eura, odnosno 22 centa više nego dosad.
Najveći rast očekuje se kod plavog dizela. Njegova bi cijena trebala dosegnuti 1,26 eura po litri, što predstavlja poskupljenje od 24 centa.
Poskupjeti bi trebao i ukapljeni naftni plin (UNP). UNP u bocama trebao bi stajati 1,88 eura po kilogramu, odnosno sedam centi više, dok bi cijena UNP-a za spremnike trebala iznositi 1,30 eura po kilogramu, također uz rast od sedam centi.
Ipak, navedene cijene još nisu konačne i mogu se promijeniti do kraja dana, budući da se radi o podacima dobivenima prema trenutačnom modelu izračuna.
Očekuje se da će Vlada u ponedjeljak, nakon telefonske sjednice, intervenirati i tada objaviti nove cijene goriva.
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