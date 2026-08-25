jasminko umićević
Energetski stručnjak: "Uvoziti mora onaj tko nema rafineriju, a to nije Hrvatska"
Vlada je objavila nove cijene goriva, prema kojima od danas benzin poskupljuje za tri centa, a dizel za šest. Energetski stručnjak Jasminko Umićević tvrdi da to nije kraj.
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U razgovoru za tportal Umićević je rekao da se treba pripremiti za nova poskupljenja, ali i da nema straha od nestašica goriva.
Pojasnio je da je tržište dizela "kratko" jer dnevno nedostaje oko 1,3 milijuna barela dizela. Taj se problem osobito osjeća u Europi, koja je "dizelsko tržište".
Damiru Pertranoviću s tportala rekao je da Europa sad plaća danak za nerazumnu politiku smanjenja kapaciteta i zatvaranja rafinerija, odnosno iluziju da u svakom trenutku može uvoziti. Nakon Rusije i Hormuza smanjena je ponuda pa je, kaže, rezultat očekivan, a to je da je povećana cijena.
Istaknuo je da su se tržišta nafte i naftnih derivata "razdvojila". Nakon početka američko-iranskog rata, podsjeća, skočile su i cijene benzina i dizela. No, nakon smirivanja situacije nafta je pala na današnjih 94 dolara po barelu, dok je cijena dizela ostala praktički ista i samo nastavlja rasti.
"Izvjesno je da će cijena dizela i dalje rasti, pogotovo jer ulazimo u sezonu njegove povećane potrošnje. No nestašica neće biti", poručio je Umićević.
Direktor rafinerija i marketinga u Ini Goran Pleše nedavno je izjavio da "ako ne bude prerađeno dovoljno nafte, uvijek postoji mogućnost uvoza". Umićević je istaknuo da su te izjave "apsolutno neprihvatljive za osobu koja je na vrlo odgovornoj poziciji dok su tvrdnje da rafinerija u Rijeci trenutno radi punim kapacitetom netočne".
Stručnjak za tportal navodi da, prema njegovim informacijama, riječka rafinerija radi na 66 do 70 posto planiranog punog kapaciteta, zato što je još uvijek u probnoj fazi i mora poštivati postavljena ograničenja oko opreme.
"Uvoziti mora onaj tko nema rafineriju, a to nije Hrvatska", poručio je Umićević i dodao da bi najavljeno povećanje kapaciteta riječke rafinerije za oko 400 tisuća tona dizela pokrilo sve hrvatske potrebe, pod uvjetom da on ne odlazi u izvoz.
Smatra da je modernizacija rafinerije u Rijeci kasnila najmanje petnaest godina. Da se nije kasnilo, zaključuje, Hrvatska danas ne bi imala nikakvih problema.
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