Energetski stručnjak: "Uvoziti mora onaj tko nema rafineriju, a to nije Hrvatska"

Direktor rafinerija i marketinga u Ini Goran Pleše nedavno je izjavio da "ako ne bude prerađeno dovoljno nafte, uvijek postoji mogućnost uvoza". Umićević je istaknuo da su te izjave "apsolutno neprihvatljive za osobu koja je na vrlo odgovornoj poziciji dok su tvrdnje da rafinerija u Rijeci trenutno radi punim kapacitetom netočne".