VIDEO / Konobarica otkrila koliko je zaradila od napojnica u samo pet sati i izazvala burne reakcije

"Žaliti se na napojnicu od 50 dolara je suludo", smatra jedan korisnik. Drugi je njezinu reakciju opisao kao drsku, navodeći da je neobično govoriti o iznosu od 50 dolara kao o "samo" 50 dolara. A jedan je napisao "od mene bi dobila nula...". Ipak, nisu svi bili toliko kritični.