"SAMO 50 DOLARA?!"
VIDEO / Konobarica otkrila koliko je zaradila od napojnica u samo pet sati i izazvala burne reakcije
Američka konobarica Amelie Bedelie je na TikToku otkrila koliko je napojnica dobila tijekom pet sati rada, a njezina objava izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama.
Na profilu @aserverinreallife pokazala je koliko je napojnica dobila tijekom samo pet sati rada. Iako je prije početka smjene očekivala prilično miran dan, a time i skromniju zaradu, na kraju se pokazalo sasvim suprotno.
Njezina snimka prikupila je više od 80.000 lajkova i tisuće komentara. No raspravu nije toliko potaknula visina njezine zarade koliko njezine reakcije na pojedine napojnice koje je dobila od gostiju.
Zasmetao im je njezin komentar o napojnicama
Posebnu pozornost privukao je način na koji je komentirala pojedine iznose. Na račun od 48,99 dolara, odnosno oko 42 eura, dobila je sedam dolara napojnice, oko 6,05 eura. Taj je iznos predstavila kao "ogromnih sedam dolara", što je nekim gledateljima bilo prilično neobično.
Još burnije reakcije izazvao je njezin komentar na račun od 299,27 dolara, odnosno približno 258 eura. Gost joj je ostavio napojnicu od 50,58 dolara, oko 44 eura, a ona je naglasila da je dobila "samo 50 dolara".
Tijekom iste smjene dobila je i znatno veće iznose. Na račun od 781,72 dolara, odnosno približno 675 eura, dobila je čak 160 dolara napojnice, oko 138 eura, dok je na račun od 377,01 dolara, približno 326 eura, dobila napojnicu od 80 dolara, odnosno oko 69 eura.
Do kraja smjene ukupan iznos znatno je porastao. U pet sati prikupila je ukupno 720 dolara napojnica, odnosno približno 622 eura. Budući da je zaradu morala podijeliti s ostalim osobljem, na kraju joj je ostalo 438 dolara, oko 378 eura.
"Žaliti se na 50 dolara je suludo"
Upravo je taj podatak iznenadio mnoge korisnike društvenih mreža. Jedna je korisnica izračunala da je konobarica, računajući iznos koji joj je ostao nakon podjele napojnica, tijekom tih pet sati zarađivala oko 87,60 dolara na sat, odnosno približno 76 eura.
"Napojnica je stvar izbora", napisao je jedan komentator. Drugi su upozorili da gosti ne bi trebali snositi odgovornost za osiguravanje plaća zaposlenicima u ugostiteljstvu.
"Žaliti se na napojnicu od 50 dolara je suludo", smatra jedan korisnik. Drugi je njezinu reakciju opisao kao drsku, navodeći da je neobično govoriti o iznosu od 50 dolara kao o "samo" 50 dolara. A jedan je napisao "od mene bi dobila nula...". Ipak, nisu svi bili toliko kritični.
Neki su stali na njezinu stranu
Dio korisnika istaknuo je da posao konobara često može biti vrlo naporan. Osim posluživanja hrane i pića, moraju istodobno voditi računa o više stolova, pratiti narudžbe, rješavati moguće probleme i brinuti se o tome da gosti budu zadovoljni uslugom.
Zbog toga smatraju da su napojnice važan dio njihove zarade te da veći iznosi nisu nužno pretjerani, osobito kada je riječ o velikom prometu i zahtjevnim smjenama.
Rasprava je ubrzo prerasla pitanje jedne konobarice. Korisnici su počeli uspoređivati američku kulturu davanja napojnica s praksom u drugim državama, ponajprije u Europi.
Američka i europska kultura znatno se razlikuju
U SAD-u su napojnice u ugostiteljstvu tradicionalno znatno važniji dio prihoda zaposlenika pa su i očekivanja o njihovoj visini često mnogo veća. U brojnim europskim državama situacija je drukčija. Napojnica je često potpuno dobrovoljna, a u mnogim je zemljama uobičajeno da gost jednostavno zaokruži iznos računa.
Upravo su se zbog toga u raspravi sukobili vrlo različiti stavovi. Za jedne je visoka napojnica očekivani dio odlaska u restoran, dok drugi smatraju da je i napojnica od 10 ili 20 posto velikodušna gesta.
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