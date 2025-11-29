USKOK traži istražni zatvor za Mikulića: Sumnja se da je primio mito od 190.000 eura

Osnovano se sumnja da su, u razdoblju od rujna 2024. do 29. listopada 2025. u Zagrebu, I. okr. kao glavni državni inspektor u Državnom inspektoratu Republike Hrvatske (dalje: DIRH), nadležan za upravljanje postupcima inspekcijskog nadzora zakonitosti istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina i zakonitog obavljanja djelatnosti rudarstva, te kao član Povjerenstva za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina Ministarstva gospodarstva Republike Hrvatske (dalje: Povjerenstvo) i Stručnog povjerenstva za provjeru rudarskih projekata istog Ministarstva (dalje: Stručno povjerenstvo), II. okr. kao načelnik Sektora za rudarstvo u Ministarstvu gospodarstva Republike Hrvatske, nadležan za provođenje upravnih i stručnih poslova u vezi rudarske djelatnosti te kao predsjednik Povjerenstva i predsjednik Stručnog povjerenstva, znajući da Ministarstvo gospodarstva Republike Hrvatske (dalje: Ministarstvo) po podnesenim zahtjevima V. i VI. okr. društva vodi više postupaka u vezi iskorištavanja mineralne sirovine za proizvodnju građevinskog materijala, u kojim postupcima Povjerenstvo odlučuje o osnovanosti zaprimljenih elaborata, a Stručno povjerenstvo prihvaća ili odbija ponuđena projektna rješenja, dok na odluke u postupcima davanja koncesije i utvrđivanja eksploatacijskog polja utječu i činjenice utvrđene inspekcijskim nadzorom koje u okviru svoje nadležnosti provodi DIRH, dogovorili s III. okr. - direktorom V. i VI. okr. društva da će, u zamjenu za plaćanje novčanih nagrada i isporuke drugih vrsta roba, osigurati da službeno postupanje DIRH-a i Ministarstva bude u skladu s poslovnim interesima III. okr., a time i njegovih društava.