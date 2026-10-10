NESREĆA KOD RIJEKE
Novi detalji oko vlaka u provaliji: "Ozbiljan strojovođa, neozbiljna firma. Upitna ispravnost vagona"
Predsjednik Uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić pozvao je željezničke prijevoznike na temeljitiju kontrolu lokomotiva i vagona nakon što je teretni vlak kod Rijeke iskliznuo s tračnica, dok sindikat upozorava da je na sigurnost vagona prijevoznika Transagent već ranije upozoravao.
Predsjednik Uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić u subotu je govorio o željezničkoj nesreći koja se dogodila ujutro kod Rijeke. Još se ne zna kada bi pruga kod Meje mogla ponovno biti otvorena za promet.
"Što se tiče putničkog prometa, putnike zamjenski prijevoz vozi od Rijeke do kolodvora Plase, a dalje iz Plasa vlakovi normalno prometuju prema Zagrebu", rekao je Lončarić, prenosi HRT.
Lončarić pozvao prijevoznike na strože kontrole
Lončarić je apelirao na željezničke prijevoznike da pojačaju nadzor nad ispravnošću svojih vozila, posebno lokomotiva i vagona koji pripadaju privatnim tvrtkama.
"Apelirao bih na prijevoznike da ozbiljnije i temeljitije kontroliraju vagone i lokomotive, odnosno pružna vozila. Ako je riječ o problemu s kočenjem, onda sigurno nije riječ o infrastrukturi", poručio je.
Podsjetio je i da se prije tri godine na gotovo istoj lokaciji dogodila još jedna željeznička nesreća. U oba slučaja sudjelovali su vlakovi privatnih prijevoznika.
Uklanjanje vagona trebalo bi započeti već u subotu, ali zasad nije poznato koliko će trajati radovi.
"Ozbiljan strojovođa, neozbiljna firma"
Predsjednik Sindikata strojovođa Hrvatske Nenad Mrgan kritizirao je tvrtku Transagent i upozorio na moguće probleme sa sigurnošću njezinih vagona.
"Ozbiljan strojovođa, neozbiljna firma Transagent, već drugu godinu im se to dogodilo. Činjenica je da je problem u vagonima. Ispravnost vagona je upitna, to su armenski vagoni", rekao je Mrgan.
Tvrdi da je sindikat i ranije upozoravao na sigurnosne rizike. U HŽ Cargu, gdje djeluje sindikat, uspjeli su se dogovoriti s upravom da se takvi vlakovi ne koriste.
"Mi smo upozorili i agenciju. U Cargu, gdje je sindikat, imali smo prilike reagirati i dogovoriti s upravom da se ne voze takvi vlakovi jer je tu sigurnost sigurno upitna", rekao je.
Mrgan je dodao da su vagoni novi, a lokomotiva dobra, no unatoč tome došlo je do nesreće. Index je Transagentu poslao upit o iskliznuću vlaka i tvrdnjama koje je iznio predsjednik sindikata.
Jedanaest vagona završilo u provaliji
Teretni vlak tvrtke Transagent iskliznuo je u subotu ujutro na ulazu u kolodvor Meja. Jedanaest vagona završilo je u provaliji, dok su lokomotiva i dva vagona ostali u kolodvoru. Nitko nije ozlijeđen, ali je nastala velika materijalna šteta.
Nesreća se dogodila 10. listopada u 9.25 sati. Vlak je prometovao prema Rijeci i prevozio žitarice, izvijestila je HŽ Infrastruktura.
Strojovođa prijavio kvar kočnica
Prema prvim informacijama, strojovođa je prije iskliznuća obavijestio dispečera da su mu otkazale kočnice i da ne može zaustaviti vlak. Ubrzo nakon toga vlak je iskliznuo na ulazu u kolodvor Meja.
Zbog nesreće je kolodvor zatvoren za sav željeznički promet.
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