Novi problem za posrnulog odvjetnika koji je skrivio težak incident u centru Zagreba: “Uhvatio me za vrat…”

Prije punih deset godina Nino B., sada već bivši odvjetnik koji se našao u središtu nasilnog skandala, osuđen je pravomoćno zbog prijetnji i nasrtaja na vlasnicu lokala u središtu Zagreba. Sada mu stiže novi sudski pravorijek za to.

Kroničari crnih zbivanja u metropoli pamte kako je godinu i pol ranije, 17. lipnja 2013. oko 23 sata u kafiću u Ilici u središtu Zagreba, nasrnuo na vlasnicu pred njezinim zaposlenicima i drugim gostima. Uhvatio ju je za vrat i oborio na pod te joj prijetio da će ju ubiti. Zatim joj je gestom ruke pokazao da će joj vrat i prerezati.

Spas od nasilnika

Dvojica prolaznika odvojila su ga od žene kojoj sada, prema nepravomoćnoj presudi Općinskog građanskog suda u Zagrebu mora platiti 2.600 eura odštete, ali i nadoknaditi gotovo 3.600 eura sudskih troškova.

Uhićen poduzetnik koji je brutalno napao novinara u Osijeku

Ovaj proces razvukao se od 2016. kada je vlasnica lokala odlučila tužiti posrnulog odvjetnika. Njih dvoje poznavali su se od ranije i on joj je u više navrata čak izjavljivao ljubav. No, ona tvrdi da ga je doživljavala isključivo kao gosta.

Iskaz odvjetnikove žrtve

“Nakon što sam izašla iz lokala krenuo je za mnom i pokušao me pregaziti pa je osim za prijetnju bio optužen i za pokušaj ubojstva. No, za prijetnju je proglašen krivim, dok za pokušaj ubojstva nije. Ja sam nakon svega toga imala mučnine i vrtoglavice. Javile su se i psihičke tegobe jer me bilo strah da me ponovno ne napadne”, izjavila je na sudu odvjetnikova žrtva.

Crnogorski poduzetnik napao novinarku

Opisala je i kako ni nakon tog teškog incidenta zbog kojeg je Nino B. uhićen te je završio u istražnom zatvoru na nešto manje od mjesec dana, nije imala mira. Naime, čim je izašao na slobodu odvjetnik je počeo slati prijave protiv nje raznim inspekcijama, slao je njezinim poznanicima dopise u kojima ju je klevetao, a prijavio ju je Centru za socijalnu skrb zbog navodnog zanemarivanja djece.

Odvjetnik sve negirao

Pijan napao televizijskog snimatelja, udarao ga šakama i prijetio mu smrću: “Bagro novinarska!”

Sam Nino B. negirao je bilo kakav nasilan ispad prema vlasnici kafića, iako je potvrdio da je pravomoćno osuđen jer joj je prijetio. Pokušao je, doduše, srušiti tu pravomoćnu presudu na Ustavnom sudu RH, no to mu nije uspjelo.

“Ona me posjećivala u mom odvjetničkom uredu, a jednom smo imali i spolni odnos. Nakon toga tražila je da joj platim 2.000 eura. Uvećavala mi je i račune u kafiću. Taj dan sam samo naslonio ruku na nju i malo ju odgurnuo. Nisam ju imao namjeru ozlijediti iako sam mogao jer se bavim borilačkim vještinama. Onda su došla tri muškarca koja su me počela gurati i u tom naguravanju smo nas dvoje pali. Ne sjećam se da sam je vukao za kosu ili odjeću. Nisam joj tada ni prijetio iako sam za to pravomoćno osuđen”, uvjeravao je Nino B. sud.

Što je utvrdio sud?

Na kraju je ipak u nepravomoćnoj presudi sud utvrdio da je povrijedio čast i dostojanstvo svojoj žrtvi te da je zbog napada u vlastitom lokalu pred zaposlenicima i gostima trpjela duševne boli.

“Vlasnica kafića jako je uvjerljivo opisala koliko joj je bilo neugodno pred gostima, a neki od njih prestali su i dolaziti jer se o ovom slučaju izvještavalo u medijima. Protiv dijela medija Nino B. pokrenuo je postupke, a tužio je i svoju žrtvu koja je pravomoćno oslobođena njegovih optužbi”, zaključuje se u presudi na koju Nino B. ima pravo uložiti žalbu.

